NYC CARE 紐約關懷 提供中文母語服務

無論移民身份或支付能力, 都歡迎加入NYC CARE「紐約關懷」保健計劃，請致電或使用QR code。

旨在為無證或不符合資格的新移民 ，提供健保 服務的紐約市公立醫療系統「紐約關懷」(NYC Care)計畫， 為激發投保者尋求醫療服務的參與度，和克服就醫和尋求保障的畏難情緒，特別提供母語服務，包括中文、韓文、孟加拉文等共13種語言版本，歡迎僑胞多加利用。

紐約巿政府的「紐約關懷」項目從2019年啟動以來，已有超過12萬無法享受聯邦健保福利的紐約人投保，其中對於低收入 的少數族裔群體的幫助尤其明顯。參保者中，約有64%是西語裔，此外還有15%的非洲裔和6%的亞太裔。

許多亞裔 社區不論在疫情前或後，都得不到良好醫療照護，甚至有年輕人直到進入職場，才首次投保。這些不盡如理想的情況，更體現了關懷計畫的重要性。該項計畫不會審核申請人的移民身分，僅會幫助有需要人士獲得初級和專科醫療保健。

據統計，從2022年4月至2023年3月，「紐約關懷」會員總共參與基層醫療照護就診超過19萬5000次，其中使用最多的專科包括眼科護理、婦科健康、牙科、心血管護理和足科等。通過投保「紐約關懷」，53%的糖尿病患者、72%的高血壓 患者，病情得以改善。

「紐約關懷」為所有紐約人提供可負擔的基礎醫療照護、平價藥物、心理及生殖健康服務，並提供全天候多語種的人工諮詢，詳詢(646)NYC-CARE，或請瀏覽NYCCare.NYC。