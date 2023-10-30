凱森律師樓精辦全美刑事案件

凱森律師樓資深合伙人劉芳律師。

任何人如果受到刑事指控，都將面臨很大的危機，處理不當會影響終生。凱森律師樓Kasen Law Firm的辯護律師團隊對刑法有著深刻的理解，有多年處理各類刑事辯護案件的經驗，並以自己是華人社區的宣導者和保護者而自豪，在受理各類刑事有關案件方面，凱森律師樓有著多種優勢。

凱森律師樓資深合伙人勞倫斯，凱森，劉芳律師介紹，刑事指控分多個級別，有聯邦重罪和州的刑事指控。如果您被指控聯邦或是州的重罪，如欺詐、敲詐、跨州賣淫、販毒、謀殺、強姦、搶劫等重罪。或是州的刑事指控，如按摩沒有執照、賣淫、販毒、家暴、鬥毆等等。如果被定罪後果很嚴重，可能導致：強制監禁 / 巨額罰款 / 綠卡 吊銷 /終身的重罪、輕罪記錄等等。對個人及就業 會產生不良後果。但是在一位經驗豐富的刑事辯護律師的指導下，您可能能夠獲得有限度或避免這些最嚴重的處罰。

劉律師說，每一種情形都不同，他們提出的處理方案將取決於對具體事實的仔細審查。例如，他們為客戶提供的一些成功策略，包括：

1. 質疑最初指控的合法性，看它是否侵犯了你的憲法權利；

2. 審查警方報告是否有任何事實不符之處；

由於聯邦或是州的刑事指控會對當事人的合法身份、就業和社會關係造成嚴重後果，凱森律師樓建議向有辯護經驗的律師諮詢。刑事指控還可能會對客人的移民 身份有嚴重且負面的影響。被判犯有某些刑事罪的非美國公民 可能會面臨嚴重的移民後果，包括被遣送出境或驅逐出境。即使該人是綠卡持有者，這些後果同樣適用！。

各種重罪都會引發嚴重的移民後果，其他罪行，包括輕微罪行，也可能使你面臨被驅逐的風險。移民觸犯刑事罪行是一個非常複雜的法律領域，然而不幸的是，許多辯護律師沒有很好地全面瞭解這些風險。而凱森律師樓有雙重的刑事以及移民經驗，可以幫助客人做出有效辯護。如果您目前面臨刑事指控，且不是美國公民，建議諮詢在刑事辯護和移民事務方面都有豐富經驗的律師，以便為您提供最佳的建議，凱森律師樓就是這樣的法律團隊，他們對刑事及移民案件都有豐富的經驗。

凱森律師樓的團隊精通多門語言，包括中文（英語，國語，粵語，福州話）、西班牙語、希伯來語和俄語。可以與顧客流利溝通，因而在準確傳達事實以及獲得有利的辯訴協議和審判結果上擁有優勢。無論客人是受到聯邦刑事指控還是州的刑事指控，他們的法律團隊都會認真對待所有的刑事、移民案件。竭盡一切努力為客戶辯護，因為凱森律師團隊明白任何定罪都會極大地影響客人在美國的生活和移民身份。

凱森律師樓在全美設有多個辦事處，律師樓24小時緊急熱線：718-337-8012。

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