全美各地招募免費報稅服務志願者

美國國稅局 的免費報稅 服務(VITA)和老年人稅務輔導(TCE)專案目前正在為即將到來的報稅季招募志願者。

免費報稅服務和老年人稅務輔導網站遍佈全國，每年為中低收入 納稅人免費準備數百萬份稅表 。該免費報稅項目為居住在農村的納稅人、英語能力有限的人和老年人等群體提供服務。

每年有成千上萬的志願者幫助他們的社區並獲得寶貴的專業經驗。免費報稅服務和老年人稅務輔導專案志願者不需要任何經驗。國稅局提供免費的專業培訓，所提供的工作職別不僅限於準備稅表，還包括：

* 口譯員

* 迎賓接待員

* 品質審核員

* 行銷專家

* 講師

* 電腦專家

志願者可以選擇參與面對面或網路網站。許多網站的服務時間通常很靈活，有些在夜間和週末。查找附近的協助免費報稅地點很容易。很多網站開設在圖書館 、社區中心、學校和教堂內。

要瞭解有關成為VITA/TCE志願者的更多資訊，請瀏覽國稅局稅務志願者，網址: www.irs.gov/zh-hans/individuals/irs-tax-volunteers。感興趣的人可以使用VITA/TCE志願者和合作夥伴註冊（英文）來報名註冊，網址： www.opssupport-surveys.com/se/2511374571F86012，將可獲得本地VITA/TCE開放網站列表，並受邀參加線上入職培訓。