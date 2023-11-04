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朱氏腸胃肝膽內科專科 最新引進大腸內窺鏡 精準安全

紐約訊

科技發展一日千里，醫療檢查器材愈來愈精準，由腸胃肝膽胰臟專科朱奇峰醫生、朱金峰醫生及王朝陽醫生聯合主理之朱氏腸胃肝膽內科專科診所(FULTON GI MEDICAL)特別引進最新的大腸內窺鏡（Fuse. Full Spectrum Endoscopy）。這套先進之儀器，前端正面及兩面均裝有透視鏡，隨著330度的窺視，令大腸內的瘜肉及癌細胞無所遁形，作出最精準診斷與治療，迅速割除瘜肉及癌細胞或做更徹底之治療。

該診所醫師表示，人類一旦邁入中年（50歲），容易罹患心臟及各種腸胃疾病，而朱氏腸胃肝膽專科診所設置有最先進的大腸內窺鏡設備，由專業醫師操作，將帶有內窺鏡之導管伸進病人的大腸內，便能清楚檢查出腸壁內長有瘜肉及其他病變的細胞，並可立刻用導管內之手術刀將之割除，取出樣本化驗，以確認是否為已有病變之癌症細胞。如果答案是肯定的，就會轉介患者到相關醫生處，作進一步治療。

兩位朱醫師說，舊式內窺鏡僅靠導管前一個小鏡頭，僅能窺探鏡頭前170度景象。在狹窄的大腸管道中，有時內窺鏡頭無法同時檢查兩側的景象，往往有掛一漏萬之危險。然而隨著科技之愈趨先進，朱氏腸胃肝膽內科專科診所引進大腸內窺鏡，在鏡頭之正面及左右兩側同時裝有一個小鏡頭，三個鏡頭同時拍攝的結果，令所獲得影像由170度擴展至330度，致使鏡頭左右之瘜肉完全無所遁形。由於檢查的精準度已大為提高，令一些罹患癌疾的病人能及早獲發現，痊癒之機會大增。

王朝陽醫生稱，大腸癌許多時候是由腸道之瘜肉演變而成，由於潛伏期並無顯著病徵，不易發覺，往往在病人感到不適前往檢查時已到末期。王醫生還表示，許多病人發現大便出血，由於沒有痛楚，初期以為是痔瘡，不以為意，最後發現罹患腸癌時已後悔莫及。王醫師也說，他們為患者所做檢查全部在華埠法拉盛診所進行，如要接受內窺鏡檢查，歡迎預約，診所有常駐麻醉師為患者服務。醫師在檢查患者後，患者在診所稍事休息即可立刻返家。

朱氏腸胃肝膽胰臟專科法拉盛診所位於王子街（Prince Street）39-16號三樓354室，電話： 718-316-6873；華埠診所位於伊莉莎白街13-17號608室，電話： 212-219-8031。

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