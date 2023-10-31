張蔚律師專業財產信託 經驗豐富 親切有禮 值得信賴

張蔚律師專業財產信託，歡迎僑胞致電或親臨辦公室。

美國資深律師張蔚專精研究信託資產保護法。他率領個人資產理財和個人資產保護的強大律師團隊，合力為華人 社區提供最專業的法律服務，特別是為耆老們提供低收入醫療保險 信託服務，讓移居北美、辛勤工作幾十年的僑胞所積累的資產，都能得到最佳的法律保障。

學養紮實豐厚的張蔚律師，是經手僑胞財產信託案件的不二人選。張律師指出，華人移民 歷史悠久，很多人積累了多年的生活經驗，對美國法律和對自我資產的保護，也有了更加深刻的了解。然而，僑胞對於如何使用正確的法律途徑，將辛苦積存的資產傳承給下一代，則需更加審慎妥善行事。張律師對華人保護資產，有著相當豐富的法律知識和經驗。近年，他為僑胞做了許多可撤銷和不可撤銷的信託。

張蔚律師表示，一般而言，在美華人對信託制度並不熟悉。其實信託制度在美國行之有年，有一套很成熟完善的法律體系。張律師又說，很多做生意的僑胞特別喜歡成立不可撤銷的信託，把財產放到信託裡，因為在經商時隨時都有可能和別人發生衝突而引起法律糾紛，這可能導致財產被法院扣押。但是如果把財產放在不可撤銷的信託裡，便可以保護財產所有人，不受債務追討。許多華人都在美國安置不動產(居家房產)，還有很多人勤奮工作後，將所積累的經驗用來做生意，開創了自己的事業。但是在這個競爭相當激烈的市場環境中，不可避免會遇到起落，最終出現成功和失敗這兩種截然不同的結果。張律師提醒僑胞，為了避免個人資產受損，他的專業團隊會為每位僑胞量身定制最能保護個人資產的計劃，維護客戶的最大利益。年長者家庭可以保護自身產業，得以安享晚年，或將資產合法地留給下一代，這樣既保障了兒孫們的權利，也能讓自己的晚年福利 得到保護。

畢業於聖約翰大學法學院的張律師，現為聖約翰法學院校友董事會成員，同時為聯邦非營利組織董事會成員兼律師。張蔚律師樓專精遺產信託，同時提供買賣房產過戶、生意買賣簽訂合約和解讀租約、合約等全方位服務。該律師樓的團隊陣容強大，處理案件快捷、精良、準確，絕不耽誤或浪費時間。張蔚律師樓收費合理，即使是低收入家庭也可負擔。

歡迎各界致電張蔚律師樓預約時間，以便獲得最好的服務與協助，地址：136-20 38th Ave, #3A, Flushing, NY 11354(飛躍皇后大樓，Queens Crossing)，華語服務電話： 646-294-4582，英語服務電話：718-878-0228，電郵：[email protected]，網站：www.cheunglawoffice.com。