﻿順天堂 科學中藥 走向國際 外銷逾20國 抗疫先鋒淨冠方 美國亞馬遜也買的到

許中華醫師說，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果。

創立於1946年的臺灣順天堂SUN TEN PHARMACEUTICAL CO., LTD，在臺灣科學中藥之父-許鴻源博士，於1960年代首將中藥濃縮製造技術引進臺灣並加以改良後，開始發展科學中藥至今，謹守發展普及科學中藥的宗旨，以最專業的研發精英團隊、堅持嚴格精選原藥材並使用最先進的製造設備生產各種科學中藥。

研發和技術 一路領先

而該藥廠於1988年取得首批GMP中藥廠資格、於1999年再取得首家通過ISO 9002國際品質系統認證之科學中藥廠，並擁有多項國際醫藥衛生和品質認証，多年來，一直保持在科學中藥研發和製造技術的領先地位。

近年來，順天堂成功地將高品質的科學中藥從B2B跨足B2C，推廣行銷至全球20幾個國家，讓中藥加速取得國際間的認可。2023年9月，順天堂生產之「淨冠方」，正式進入美國最大的B2C市場AMAZON，推出經由許中華醫師帶領臺灣國立陽明交通大學傳統醫藥研究團隊研發出的防疫先鋒「淨冠方」（IMMUNE EXTRA PREVENTION），屬於 Body Defense and Anti-Inflammation–Dietary supplement，旨在為需要與不斷變化的疫情 下的地球公民健康再做出一貢獻。

當新冠（COVID-19）一開始爆發，即迅速在全球對人類的健康展開猛烈攻擊之時，各國醫界尚對此新疫情不知如何有效對治，「淨冠方」的研創者：臺灣國立陽明交通大學傳統醫藥研究所教授、同時也是時任臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長-許中華醫師，不斷思考如何發揮中醫藥專業讓大家都能平安渡過這波疫情。

許中華醫師說，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果。

五種藥材 淨化弱化病毒

當時，在臺灣，疫苗 亦尚未到位，而許醫生急需保護在醫護一線的同仁及病患，他多年的好友及老鄰居，新北市樹林區海明禪寺住持明光法師，也十萬火急的請許醫師提供中藥方，協助其在美弟子們能安心抗疫。在苦研多時後，許醫師依著2003年SARS期間的抗疫成功經驗，開出了「淨冠方」方子。許醫師在臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區首先開始煎煮「淨冠方」，以傳統水煎劑的方式，提供給院內醫護同仁服用，同時也無私地提供處方內容給病患、親友等，讓對中藥方有信心者，能自己去抓藥煎煮服用。

同時，特別是明光法師在美國寺院的華裔僧眾等因「淨冠方」而安然度過疫情風暴後，「淨冠方」開啟了越來越多的跨國救援，安定了不少惶惶不安的人心。

「淨冠方」並非複雜的藥方，只有五種成分(連翹、柴胡、黄芩、厚朴、藿香)，依中醫藥理的比例搭配，從中醫「衛氣營血」的觀點來運用此方，是能夠達到減弱病毒，並降低病毒的傳播能力，有全方位的對治疫毒的醫護作用。以中醫理論來解釋，此五種成份綜合作用能達清宣上焦與解肌之熱邪，達淨化與弱化癘氣之效，即時阻絕傳變，減緩病程發展。

以方劑當中的君臣佐使來說明，君藥連翹可清熱解毒，淨化咽喉，阻擋病毒於咽喉；臣藥柴胡、黄芩可解肌表，清上焦熱，阻擋病毒於肌理；佐藥厚朴，可淨腸胃；使藥藿香，可淨化癘氣、調和諸藥。淨冠方以「淨」為名，目的為淨化及弱化病毒，希望與病毒和平共存，並透過弱化病毒，使其無法發揮複製能力，這也是中醫與西醫最大的不同點，中醫治療強調取其身體平衡並加強自身對抗疾病的能力，而非解決單一病症。

許中華醫師說，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果。

學術研究結合治療 最佳實證

許多人常常質疑中醫藥缺乏科學數據與論證。而在臺灣尚未大規模接種疫苗之前，「淨冠方」曾提供給超過上千名的第一線臨床超高風險醫護人員服用，做為預防或改善症狀之用。使用回饋中有超過九成使用者表示，服藥1周後，明顯改善喉嚨痛、咳嗽、頭痛、發燒、流鼻涕、腹瀉、味覺障礙及疲勞、壓力等類感冒症狀，且無不適或副作用，也明顯比服用西藥而導致LONG COVID（COVID長期的副作用）症狀的比例低許多。

同時，許醫師與其臺灣國立陽明交通大學傳統醫藥團隊亦透過動物長期實驗。報告結果都指出，在服用「淨冠方」後，可有效地阻擋新冠病毒與體內細胞接觸的機會、阻斷病毒感染宿主細胞；更甚者，若病毒已進入細胞內後才服用淨冠方，亦有弱化並抑制新冠病毒複製的能力。於是，雙重證實「淨冠方」對於預防新冠肺炎有良好成效。

此項醫學 研究，也刊登在著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》以及學術期刊《Elsevier》，取得專業同業的認同。許醫師的優秀團隊目前仍在持續進行諸多醫學實驗，希望日後能以更多的科學數據來佐證「淨冠方」的效用。

許醫師提及，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果，即使確診，立即使用淨冠方也能有效地弱化病毒，讓病毒無法在體內複製。因此，許醫師建議在外出參加多人聚集的室內外活動或於密閉空間（如坐飛機，宴會聚餐等等）後，即時服用淨冠方都可以起到保護身體免於病毒侵害的作用。 許醫師建議5~7天是確診病患的一個療程；而未確診但高風險接觸者，則建議服用3~5天即可。因為此方溫和，許醫師也建議有需要再服用即可，即使長期服用，也不會對身體造成任何危害。

許中華醫師說，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果。

科學中藥價值 全球見證

許醫師提及疫情初起至今，臺北市立聯合醫院仰賴許多醫院員工協助煎煮淨冠方水藥提供給有需要的醫護人員及民眾服用，但每天水藥用量大，工序多，且運送及食用都要十分注意，這也讓許醫師萌生以科學中藥生產「淨冠方」的想法。許醫師早在八、九年前，已有利用中藥來幫助毒品 上癮者進行戒毒的想法時，即得當時，順天堂總經理莊武璋博士的大力認同，順天堂即提供藥品供許醫師進行義診使用，之後順天堂也陸續響應許醫師到臺灣臺東長期義診的善心。此次抗疫保衛方「淨冠方」的科學製藥化，許醫師首選不二即是委任順天堂的專業協助合作生產。

針對歐美喜好 調整口味

順天堂海外業務處協理薛文卿表示： 即將邁入78年的老品牌「順天堂藥廠」在「淨冠方」商品化過程中，首先考量的是即使許多歐美人士在疫情下，雖對於天然草藥產品的接受度提高不少，但若產品味道太苦，仍然會抗拒服用。

所以，順天堂依2021年將「清冠一號」做成即溶並加強了薄荷清涼的香味與口感，降低了民眾對吃中藥的抗拒，而獲得歐美中醫藥界及服用者高度認可的好評經驗為基礎上研發生產 「淨冠方」。

此次，順天堂研發和市場團隊，更進一步，在完全保有「淨冠方」原始藥效成份外，最後確認產品使用膠囊劑型生產，並採用成本高出2-3倍，不含任何動物成份的純素食膠囊，為的是讓更多不同飲食習慣和需求的族群都可服用。膠囊劑型的優點是大眾接受度高，保存與攜帶方便，吞食服用簡易，每次服用數量為預防服用每次4粒，一天2-3次即可。

隨著人們健康意識提高，不做過度醫療行為已逐漸成為生活趨勢。現代人開始從日常自然飲食及保健行為來提高健康生活品質，這正是中藥相關產品得以發揮產品特性與優勢所在。如何讓流傳千年智慧的漢方中藥與時俱進地守護現代人的身心健康，一直是順天堂不斷思考的挑戰和目標。

許中華醫師說，根據過去三年在臨床的使用經驗，淨冠方對於高危險接觸者、隔離者都提供絕佳的預防效果。

與時俱進 守護人類健康

過去，中藥被視為較傳統的產業，隨著時代演進，中藥的應用漸漸式微，因此，順天堂希望從原料、製造到銷售，甚至是企業永續面向，全方位引領集團創新思維並不斷前進。透過轉型創新，來翻轉大眾對中藥的刻板印象，並且進一步拓展中藥的應用層面。

順天堂在疫情初起，響應加入臺灣政府中醫藥國家隊之清冠一號商品化，也是執行政府臨床計畫的第一家中藥廠，此次很榮幸能夠與臨床中醫名醫許中華醫師合作「淨冠方」的獨家生產來開啟另一階段造福人群的計畫，以順天堂在全球五大洲的教育 及銷售通路下，相信科學中藥定能獲得更廣大的迴響。「淨冠方」（Immune Extra Prevention）全球首賣已於9月底在美國知名電商巨擘Amazon正式上架銷售（https://www.amazon.com/gp/product/B0CGZGW635 ）， 其餘通路也將陸續布建並上架。

順天堂集團旗下除了藥品、食品及寵物保健品，順天堂及其研究單位必安研究所的相闗研究論文有411篇之多，居臺灣中藥廠之冠。在現今中西醫綜合診療(Integrative medicine)盛行的氛圍下，順天堂透過全球教育，以實證研究為根基，強化中藥的臨床應用與推廣，在漢方戰疫的努力中，讓全世界看見中藥價值！