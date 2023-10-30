近期活動
10月31日（週二）:
● New York’s 50th Annual Village Halloween Parade
紐約萬聖節遊行50周年（線下）
10月31日（週二）晚上7點
主辦: 紐約市文化局
https://halloween-nyc.com/
● NYPQ Online Health Seminar
線上健康講座(呼吸道疾病)（線上）
10月31日（週二）至12月31日
主辦: 紐約長老會皇后醫院
https://bit.ly/2023nypq10
11月01日（週三）:
● AAFE Free Legal Clinic-Flushing
亞平會免費法律諮詢-法拉盛（線下）
11月01日（週三）下午6點半至8點半
主辦：亞洲人平等會
https://www.aafe.org/events/
11月02日（週四）:
● MOCA Free First Admission Thursdays
美國華人博物館免費參觀日（線下）
11月02日（週四）上午11點至晚上9點
主辦：MOCA
https://bit.ly/3Pu5WQM
11月03日（週五）:
● UNIQLO NYC Nights at MoMA
現代藝術館免費參觀日（線下）
11月03日（週五）下午4點至晚上8點
主辦：MoMA
https://www.moma.org/calendar/programs/159
11月04日（週六）:
● 「洋子健身杯」2023新絲路
國際時裝模特紐約總決賽（線下）
11月04日（週六）至11月18日
主辦：洋子健身全明星
https://bit.ly/475Ee3E
● New York Comedy Festival 2023
紐約喜劇節（線下）
11月04日（週六）至11月12日
主辦：Carolines
https://nycomedyfestival.com/
上一則
沈舒文教授創造獨特的鋼琴教學法 獲得國際廣泛認可 桃李滿天下
下一則
FB留言