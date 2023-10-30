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地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

近期活動

紐約訊

10月31日（週二）:

● New York’s 50th Annual Village Halloween Parade

紐約萬聖節遊行50周年（線下）

10月31日（週二）晚上7點

主辦: 紐約市文化局

https://halloween-nyc.com/

● NYPQ Online Health Seminar

線上健康講座(呼吸道疾病)（線上）

10月31日（週二）至12月31日

主辦: 紐約長老會皇后醫院

https://bit.ly/2023nypq10

11月01日（週三）:

● AAFE Free Legal Clinic-Flushing

亞平會免費法律諮詢-法拉盛（線下）

11月01日（週三）下午6點半至8點半

主辦：亞洲人平等會

https://www.aafe.org/events/

11月02日（週四）:

● MOCA Free First Admission Thursdays

美國華人博物館免費參觀日（線下）

11月02日（週四）上午11點至晚上9點

主辦：MOCA

https://bit.ly/3Pu5WQM

11月03日（週五）:

● UNIQLO NYC Nights at MoMA

現代藝術館免費參觀日（線下）

11月03日（週五）下午4點至晚上8點

主辦：MoMA

https://www.moma.org/calendar/programs/159

11月04日（週六）:

● 「洋子健身杯」2023新絲路

國際時裝模特紐約總決賽（線下）

11月04日（週六）至11月18日

主辦：洋子健身全明星

https://bit.ly/475Ee3E

● New York Comedy Festival 2023

紐約喜劇節（線下）

11月04日（週六）至11月12日

主辦：Carolines

https://nycomedyfestival.com/

健身 法拉盛 紐約市 博物館 紐約長老會皇后醫院

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