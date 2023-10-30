沈舒文教授創造獨特的鋼琴教學法 獲得國際廣泛認可 桃李滿天下

沈舒文教授（後排左一）在卡內基音樂廳與國際鋼琴比賽獲獎學生與家長合影。

知名鋼琴教育 家沈舒文教授日前到訪紐約和美東多個城市，與鋼琴教育界和音樂界同行切磋鋼琴教學經驗。沈舒文教授創造的獨特鋼琴教學方法獲得了國際上的廣泛認可，以致她多次被聘為蕭邦國際青少年兒童鋼琴音樂大賽和李斯特國際青少年鋼琴大賽評委。她培養的學生先後在國際鋼琴比賽中獲得大獎，桃李滿天下。沈舒文教授的成就獲得了同行的高度評價。

現任天津音樂學院聲樂系鋼琴副教授的沈舒文，同時是天津音樂家協會會員、中國音樂協會會員，亦曾受聘擔任2023年、2022年蕭邦國際少兒鋼琴比賽評委，2020年、2022年第四屆李斯特國際青少年鋼琴大賽評委，2022年、2020年義大利 國際音樂公開賽評委，以及2021年美國國際古典音樂界評委，並獲得多項國際鋼琴「最佳指導教師獎」、「優秀指導教師獎」等殊榮。

沈舒文教授積累了27年的鋼琴教育經驗，她獨創音樂與技巧並重、適合不同年齡特徵的鋼琴教學法，不僅受到國內、國際同行的高度讚譽，也培養出了一大批優秀的、在國際比賽中屢獲殊榮的鋼琴演奏弟子。

沈舒文教授表示，鋼琴演奏既需要手指彈奏技術，也需要對整體音樂藝術效果的把握，這就產生了鋼琴訓練是注重技術，還是注重音樂的爭論。第一種觀點認為，鋼琴教育在剛開始的時候，應該重點抓技術，提高手指技能，追求高速彈奏出清晰明亮的聲音為目標。這是國內鋼琴教育界的主流觀點；第二種觀點認為，鋼琴教育應該一切從音樂出發，技術是為音樂效果服務的手段，這是國際鋼琴教育普遍採用的方式。

音樂界和鋼琴教育界的同行一致認為，沈舒文教授獨樹一幟的音樂與技巧並重的高效鋼琴教學法的核心，就是讓學生的內心聽覺指揮彈奏，以達到音樂和技巧的完美統一。怎樣把「聽」和「彈」有機地結合起來呢？經過多年摸索，沈舒文教授找到簡便易行的方法就是，簡單的曲目讓學生唱譜，「邊彈邊唱」，利用每個人都容易控制的自帶樂器：自己的聲音作為彈奏的指導，融入整個練琴的過程，用自己的歌聲指導彈奏，同時又讓音高準確的琴聲幫助學生調校自己聲音的音準，建立耳朵的固定音高，增加學生對音樂的內心感受力，而逐漸形成內心聽覺與手指彈奏技巧的統一。對於有一定難度的曲目，當學生達到一定水準後，沈舒文教授用另一個方法是「邊聽邊彈」；而對於大型複雜的曲目，可以邊聽樂隊的演奏邊練習。這方法的用意就是「模仿」，用鋼琴去模仿鋼琴，直到用鋼琴去模仿樂隊。這樣練習的同時，既熟悉了樂曲整體音樂形象的把控，建立了相關的內心聽覺，又對彈奏技巧提出了標準，能做到音樂與技巧並重。

在沈舒文教授獨特鋼琴教學法的培養下，她的學生多次在國際鋼琴比賽中獲得大獎，其中包括2019年李斯特國際鋼琴比賽金獎、2022年香港 國際鋼琴邀請賽第一名，成就光彩奪目，這也是國際鋼琴界對沈舒文教授卓有成效的鋼琴教學法的最佳認可。