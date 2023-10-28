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美豐銀行新大樓隆重剪綵開幕 專責投入貸款業務 為全美供貼心金融服務

紐約訊
美豐銀行專供貸款業務營運的新大樓剪綵，正式投入使用。(本報記者攝影)
美豐銀行專供貸款業務營運的新大樓剪綵，正式投入使用。(本報記者攝影)

分行遍及美國東南區、紐新、大華府、德州的美豐銀行控股公司(MetroCity Bankshares, Inc.，旗下美豐銀行(Metro City Bank)在10月20日舉行隆重的新大樓剪綵開幕典禮。首席執行長陳競鴻(Farid Tan)表示，美豐銀行這幢新大樓投入營運，將專注於房屋貸款等業務的推動，為全美大眾提供最熱忱的和貼心的金融服務。

美豐銀行新大樓剪綵開幕儀式當天約有百名賀客盈門。典禮在韓國傳統鼓舞表演後展開，由董事長白樂泳(Nack Paek)、首席執行長陳競鴻率領總裁Howard Hwasaeng Kim、董事會成員，與貴賓Doraville市長Joseph Geierman、各企業夥伴等，一同剪綵，宣告大樓正式投入營運。據了解，美豐銀行於2017年年底遷入位於喬治亞州Dorvaille市百福大道(Buford Highway)上的新總行，並於2018年4月綵剪正式開幕。近6年的時間，這幢在亞洲廣場旁的三層樓總行在快速發展下，3萬3000平方呎的面積已不敷使用，因而

在總行大樓後方、面向Shallowford Road之處，再興建一幢兩層樓辦公室。新建物面積為1萬2350平方呎，可容納80名員工專責房屋貸款業務。

由服務亞裔社區起家的美豐銀行，創建於2006年4月4日，成立迄今成長卓越，特別是房屋貸款、中小企業SBA/USDA貸款受到大眾的歡迎與肯定。該銀行自成立以來，為了方便服務各地區顧客，發揮服務社區的銀行角色，陸續在全美設立20家分行，分別在亞城都會區有8家分行；今年6月第20家分行特地走出亞特蘭大都會區，設立於喬州中西部LaGrange市；另外在阿拉巴馬和德州各有兩家，維吉尼亞、紐約和新澤西各有一家分行。據最新財報顯示，美豐銀行總資產於截至今年第三季度達到35億1000萬元，其中總貸款為30億3000萬元，總存款金額27億2000萬元，今年前九個月淨收入為1140萬元，股東權益總額為 3億8190萬元。根據所有監管標準，該銀行被認為「資本充足」，並且自運營第一年後便一直盈利。

有關美豐銀行詳情及各分行資訊可查詢網站：www.metrocitybank.com。美豐銀行新總行地址：5114 Buford Hwy NE, Doraville, GA 30340。

美豐銀行總行面向Shallowford Road的現代化豪華辦公大樓。(本報記...
美豐銀行總行面向Shallowford Road的現代化豪華辦公大樓。(本報記者攝影)

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