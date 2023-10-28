防秋冬呼吸道疾病疊加 家庭科金芝麟醫生 詳解三類疫苗
時至秋冬是呼吸道疾病的高發季節，民眾將面臨來自流感、新冠和呼吸道合胞病毒（RSV）的三重威脅。除了流感和新冠疫苗外，針對呼吸道合胞病毒的疫苗也在今年問世。嬰幼兒、長者及免疫力低下人士應酌情接種以上三種疫苗。
紐約百康仁德醫生集團的家庭科醫生金芝麟（Zhilin Jin, DO）介紹，流感、新冠和呼吸道合胞病毒有很多共同的症狀，如發燒、流鼻涕、喉嚨疼痛、咳嗽等。流感的症狀往往更加嚴重，還包括身體酸痛、高燒、噁心嘔吐等。醫生需要進行檢測後，才能確認病人究竟感染了哪種病毒。如果病情不嚴重，民眾只需對症服用退燒藥、止咳藥等，症狀一般持續一到兩周就會消失。
金芝麟醫生表示，儘管大部分民眾在患上流感、新冠和呼吸道合胞病毒時症狀較輕，但5歲以下的嬰幼兒、65歲以上的長者，及有免疫系統缺陷的人士仍有重症的危險。因此，接種疫苗對於這些群體而言尤為重要。以下是三種疫苗的適用人群和接種注意事項：
流感疫苗：6個月及以上的民眾應每年接種流感疫苗。
新冠疫苗：聯邦食品與藥品管理局（FDA）近期批準了輝瑞和莫德納的新版新冠疫苗。新版新冠疫苗主要針對的是奧密克戎（Omicron）的亞變種XBB.1.5，對目前流行的 BA.2. 86亞變種也有效。
目前，年齡在6個月及以上的民眾都可以接種新版疫苗，距離上次接種新冠疫苗應間隔超過至少2個月。近期感染了新冠的病人，應考慮在痊癒3個月後，再接種疫苗。
呼吸道合胞病毒疫苗：目前，有兩款呼吸道合胞病毒疫苗已被批准使用，分別是輝瑞公司的 Abrysvo疫苗和葛蘭素史克公司的Arexvy疫苗。這兩款疫苗的適用群體是60歲及以上民眾。孕婦也可以在孕期32周到36周時接種輝瑞的Abrysvo疫苗，從而對嬰幼兒形成免疫保護。
為在感染高峰期前形成免疫力，民眾最好在十月完成疫苗接種。以上三種疫苗的副作用都相對輕微，包括針眼處腫痛、發熱等症狀。
金芝麟醫生目前在百康仁德醫生集團艾姆赫斯特診所看診，可為6歲及以上兒童和成人提供醫療服務，該診所並提供各類疫苗注射。百康仁德艾姆赫斯特診所地址：百老匯大道（Broadway）82-55號，電話：（646）854-3611。
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