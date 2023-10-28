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李亞倫律師再次當選為2023年紐約超級律師

紐約訊
李亞倫律師再次被評為紐約大都會超級律師
李亞倫律師再次被評為紐約大都會超級律師

每年一度超級律師榜紐約大都會區已公佈，李亞倫律師當選為移民行業的超級律師。擁有三十年移民法經驗的李亞倫律師，精辦H-1B,L-1, O-1,TN,F,K等各類簽證職業及親屬移民，特殊人才，NIW等移民法律業務。這是李律師第十二次中選，紐約大都會選出的82位移民法律師中的3位華裔律師之一。之前曾被授予超級律師的稱號是2011年，2013年和2022年。

超級律師是一家從70多種律師行業中，評估同行認可並有專業成就的優秀律師等級的服務公司。評選過程採嚴謹多層的方式，包括獨立研究單位對候選人的評價，及執業領域同行提名和評價。律師在同行正式提名後，進入候選名單﹐然後在評選過程中由研究部門確認。每位候選人要通過12項同行認可和專業成就指標的評價。此項選舉以州為單位，每年選一次。最後評選出的名單每州不會超過各州律師總人數的5%。

紐約地區移民行業共有80多位律師獲得2023年超級律師的稱號。美國移民律師協會紐約分會和其他無數的移民行業目前大約有數千名名律師。李律師自1981年起成為該協會會員，也是大律師公會的卓越註冊律師，過去20年來並獲得Martindale-Hubbell Law Dictionary 律師指南給予的AV全美最卓越律師等級的評價。

李亞倫律師及其兒子李翼民律師一起執業於李亞倫&李翼民律師事務所﹐專攻美國移民和國籍法。精辦投資移民，政治庇護，入籍，豁免申請，追查案件，重新開案，上訴及聯邦上訴。

李亞倫&李翼民律師事務所地址：408 8th Ave， Suite:5A， New York, NY, 10001 紐約曼哈頓8大道（30街和31街之間）電話212-564-9496

中文網站：http://www.alanleelaw.com

移民 大都會 H-1B 投資 8大道

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