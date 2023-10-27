莊文怡競選市議員 市警察工會背書 11月7日投下 您神聖的一票

莊文怡為萬千的家庭而戰，為社區的安全而戰，為子女的教育而戰。她強調社區安全，表示作為一名市議員，一定會給予執法人員必要的支持，協助他們保衛社區。

布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員民主黨候選人莊文怡(Susan Zhuang)，日前宣布獲得市警察工會(Police Benevolent Association)背書。

工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，莊文怡清晰地表明會將公眾安全放在首位，她深知自己的選民支持警察執法，並承諾會和工會合作，給警察製造友善的工作環境、以此保留警力；現在比以往更甚，「我們需要像莊文怡這樣具有常識的代表進入市議會，很榮幸能夠背書她。」

莊文怡不久前也獲得國會眾議員 孟昭文(Grace Meng)的背書，她提到，親眼見證莊文怡在爭取農曆新年定為紐約州公假上作出的努力；「直到滿足社區需求為止，莊文怡永遠都不會停止戰鬥」，並相信她熱忱為社區服務的精神，將給選民帶來福祉。

市議員參選人莊文怡(Susan Zhuang)，為選民工作、對選區需求有很深的認識，並展現出對公共安全、教育 挑戰、語言障礙等問題之間的相互作用和理解。

莊文怡參選的第43選區涵蓋布碌崙8大道、戴克高地和班森賀，有54%的亞裔 選民，被認為是「專為亞裔畫出的選區」。莊文怡表示，此次參選有一大部分原因是為了改善教育：「每個孩子都應該有自由選擇學校的權利，資優班的抽籤制度導致許多家庭無法進入理想學校，對成績落後的學生也沒有幫助，我作為兩個孩子的母親感到不公，也盼爭取改變，更重要的是為孩子建立一個公平的平台。」

治安也是莊文怡關注的重點，她主張增加警力；其次是老年住房問題，與其增設遊民所，無法申請平價屋的老人以及住在狹小空間的低收入 人口也同樣需要關注。她還提到，小商家由於語言障礙以及對美國法規不瞭解，經常挨罰，若當選，她將為商家提供多方協助。關於疫情後的無證攤販問題，莊文怡則表示應由市府協助申請牌照，讓無證的攤販合法化，同時將合法的商販安置到集中空間營業，讓他們能夠養家糊口。

莊文怡五大政見：

。重建社區安全，支持警察；

。支持社區學校，追求高質量的教育；

。建造更多可負擔住房，反對在社區修建更多游民所；

。支持中小企業，增加就業機會；

。建造更多老人屋，全力為老人謀福址。

11月7日投下您神聖的一票，為未來更好的社區盡一份心力，布碌崙第43選區市議員參選人莊文怡希望能獲得這個機會去更好地服務社區。