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11/4 洋子健身杯 2023新絲路國際時裝模特大賽

紐約訊
「洋子健身杯」2023新絲路國際時裝模特紐約總決賽時間：11/4/2023，請早把握報名。
「洋子健身杯」2023新絲路國際時裝模特紐約總決賽時間：11/4/2023，請早把握報名。

「洋子健身杯」新絲路國際時裝模特大賽、新絲路國際童裝模特大賽美國總賽區新聞發佈會於日前2023年10月21日在紐約高端俱樂部洋子健身全明星隆重舉行。紐約總決賽時間：11/4/2023，全美總決賽時間：11/18/2023。報名日即日起至2023 年 10 月 31 日截止報名。

「洋子健身杯」2023新絲路國際時裝模特大賽賽事是由中國新絲路產業集團、美國J.I.A.國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會、海外華人健康俱樂部，OCEAN ALL-STAR洋子健身全明星聯合組辦，並在新東溢豐川粵私房菜、潘佳利律師事務所、美資堂皮膚管理中心、紐約黃鶴會、中海國際旅遊、金城酒家、4DSE Consultant & Solutions Inc 、康寶萊好樂多營養品、紐約紅髮廊、Make up Rite彩妝培訓學院等贊助支持下正式開始。美國總賽區主辦方，總策劃總導演、美國 J.I.A.國際文化傳媒集團 總裁Devid Cui首先致辭，介紹了賽事細則及宗旨，美國夢植根于“所有人生因平等創造”，並享有生命、自由和追求幸福的權利。本次大賽獨家協辦方代表、亞洲健身小姐大賽冠軍、紐約洋子健身全明星創始人CEO、海外華人健康俱樂部會長付婷勻女士表達通過賽事的舉辦，推動在海外生活華人建立為夢想透過自己努力邁向巔峰的生活方式，樹立全球華人華僑在海外的整體形象，具有十分重要意義。國際超模創意總監王瀟、形象總監何嘉琪、執行導演王嫻, 首次成人大賽冠軍本次賽事評委Yang Yang分別發言，賽事細則。

紐約總決賽時間：11/4/2023，全美總決賽時間：11/18/2023，總決賽地點：美國夢（American Dream），報名者要求：凡居住在美國，熱愛生活分享美人士，不分族裔。兒童組分別為幼兒組：3-5歲；幼年組：6-7歲；少兒組：8-9歲；少年組：10-14歲；青少年組：15-16歲。

成人組個人賽分別為青春組:17-20歲；活力組:21-27歲；魅力組:28-45歲；風尚組:46-65歲；優雅組:66歲以上。另有親子賽：不分年齡，來自一個家庭即可，和團體賽：不分年齡，4 人及以上成團。報名詳情和最新賽事近況，請親洽地址：135-39 38Ave Flushing NY 11354

OCEAN ALL STAR紐約洋子健身全明星，或致電報名熱線：212-736-1598、347-556-5391。

「洋子健身杯」2023新絲路國際時裝模特紐約總決賽時間：11/4/2023，請早...
「洋子健身杯」2023新絲路國際時裝模特紐約總決賽時間：11/4/2023，請早把握報名。

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