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法拉盛好聲音第九屆總決賽圓滿落幕 選出三個年齡組各一位優勝得主

紐約訊
法拉盛好聲音第九屆總決賽日前在布碌崙富臨門大酒樓圓滿謝幕，選出三個年齡組各一位優勝得主。
法拉盛好聲音第九屆總決賽日前在布碌崙富臨門大酒樓圓滿謝幕，選出三個年齡組各一位優勝得主。

法拉盛好聲音第九屆總決賽日前在布碌崙富臨門大酒樓圓滿謝幕。經過三個多小時激戰，由評委團選出各年齡組冠軍，分別是少兒組Amber Sun、青年組Jacky Lim以及中年組Mary Chia。

實力堅強，各有專精的評委團成員共有五位，他們是聲樂老師梁瓊尹與平惠子、PSP巡邏隊李老闆、臺山婦女會會長王一冰以及北美華人聯合總會主席梅雪雅。法拉盛好聲音主辦單位Lina Mei YouTube頻道負責人梅麗娜說，好聲音走過九個年頭，歷經風風雨雨，才得以做出今天的一點局面與成績，實屬不易。她感謝所有的評委老師、贊助商以及台前幕後工作團隊、參賽歌手，還有前去觀看捧場的嘉賓。梅老師也說，今後Lina Mei YouTube頻道將更加努力，為紐約華人帶來開心快樂正能量。

法拉盛網好聲音熱線: 1-917-699-6668、1-917-881-1647，Lina Mei YouTube頻道，微信linamei123，門市： 135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

法拉盛 YouTube 華人 微信 布碌崙

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