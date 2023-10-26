ACCORDPOWER太陽能杯超越高爾夫比賽圓滿成功

ACCORDPOWER太陽能杯公開賽合照

紐約超越高爾夫球會於日前在長島 舉行了ACCORDPOWER太陽能杯公開賽，此次比賽由著名的ACCORD POWER太陽能公司冠名讚助。連同董茂華會長， DR. Eric Huang，Mr . Leon Yi共同讚助，一桿進洞特別獎由Green Joy讚助高爾夫模擬器一台，特別鳴謝EOTC公司和天天保險 對此次比賽的支持。

ACCORD POWER太陽能公司副總裁Jessica Dang女士在開球致辭時，介紹了ACCORD POWER太陽能公司為紐約用戶提供太陽能一站式服務，從設計、工程施工，質量認證，到最後申請政府補助，全部由專業的團隊負責。確保用戶滿意。ACCORD POWER太陽能公司一直以來積極參與社會事務，並投入慈善事業，回饋華人 社區。超越高爾夫球會組委會在比賽前精心籌備，比賽當日得到120名超越會員和嘉賓支持配合，經過五個小時的競技，此次比賽圓滿完成。 以下是部分獲獎名單，男子總桿冠軍：梅朝輝，亞軍：孟友群，季軍：ZouZou Li。女子總桿冠軍：Caty Corso，亞軍：Jane Gao，季軍： Linda Tan。凈桿冠軍：冰河 ，亞軍：Frank Chen，季軍：Ming Lin。