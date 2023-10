10月24日(週二):

● Halloween House at The Oculus

萬聖節之鬼屋探索活動(線下)

10月24日(週二)至11月1日

主辦: The Oculus

https://tickets.halloweenhouseus.com/halloween-house-2023-nyc

10月25日(週三):

● With a Single Step Stories in the Making of America

「一步一步:創造美國的故事」特展(線下)

10月25日(週三)至12月31日

主辦: 美國華人博物館

https://www.mocanyc.org/event/with-a-single-step/

10月26日(週四):

● Key to the City – A Family Resource Fair

移民家庭 資源博覽會(線下)

10月26日(週四)上午11點至下午3點

主辦:啟揚文化中心

https://glownyc.org/

● AAFE Immigration Workshop

亞平會移民工作坊-N-565, 更換入籍/公民文件(線下)

10月26日(週四)下午5點至6點

主辦:亞洲人平等會

https://www.aafe.org/events/

10月27日(週五):

● Ruinart x High Line “Keep It Wild!” Tour

Ruinart x 高線公園永續藝術展(線下)

10月27日(週五)上午10點至11點

主辦:The High Line

https://www.thehighline.org/events/ruinart-x-high-line-keep-it-wild-tour/

● Balloon Museum - Let’s fly

「讓我們飛吧」氣球 博物館(線下)

10月27日(週五)至1月14日

主辦:Pier36

https://balloonmuseum.world/tickets-new-york-tm/

10月28日(週六):

● Medicare Open Enrollment (AEP) Seminar

紅藍卡 開放投保期(AEP)介紹會(線下)

10月28日(週六)下午2點至4點

主辦:世界日報

https://www.worldjournal.com/wj/story/121610/7485140