我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

紐約觀音堂舉辦「素食主藝分享會」圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿

紐約訊
紐約觀音堂舉辦「素食主藝分享會」圓滿成功，近1,500位佛友共同參與，共沐佛光，法喜充滿。
紐約觀音堂舉辦「素食主藝分享會」圓滿成功，近1,500位佛友共同參與，共沐佛光，法喜充滿。

日前，來自美國各地，包括紐約、費城、鳳凰城、舊金山(三藩市)、洛杉磯與波士頓等地的佛友和義工們，懷著感恩的心齊聚一堂，共慶本年度紐約心靈法門「素食主藝分享會」。近1,500位佛友共同參與盛會，共沐佛光，法喜充滿。

主辦方紐約觀音堂表示，上述大會在布魯克林科技高中（Brooklyn Technical High School）舉行，之所以能夠吸引到四方遠近佛友不辭勞苦前往齊聚，完全得益於殊聖因緣，佛光普照，令佛友普受感召，起心動念，沐浴在觀世音菩薩的慈悲光環裡。

主辦方分析，現代人面對生活工作、婚姻家庭、子女教育等各方面煩惱和壓力，不妨借助佛法智慧找到解決之道。觀世音菩薩的心靈法門弘揚佛法生活化的理念，教導人們將佛法融入當下生活，改變命運。這一觀念緊密結合佛法與生活，使佛友能夠在生活中修行，在修行中生活，完美契合現代社會人們高強度快節奏的生活方式。紐約的佛子懷著願景，希望通過此次活動將觀世音菩薩的心靈法門傳遞給更多有緣人，同時推廣素食文化，廣結善緣。

「親情友情佛子情，天涯佛子若比鄰；今日相逢暢佛情，法喜充滿聽佛音。」紐約觀音堂樂與各界結緣，歡迎到各區大堂參拜，開放時間：周一至周日10:00 AM-4:00 PM；法拉盛觀音堂地址： 131-04 40th Road, 3 Fl, Flushing, NY 11354 (BJ’s 停車場對面）、布魯克林觀音堂地址： 827 54th St, Brooklyn, NY, 11220、唐人街觀音堂地址： 17 Monroe St （門羅街）, New York, NY, 10002，義工熱線：917-397-0123 / 917-397-6881。

素食主藝分享會」眾多義工精製及打包可口的素齋美點。
素食主藝分享會」眾多義工精製及打包可口的素齋美點。

「素食主藝分享會」以佛書與刊物與眾結緣。
「素食主藝分享會」以佛書與刊物與眾結緣。

布魯克林 費城 法拉盛 舊金山 洛杉磯

上一則

華埠重陽敬老 四團體獻藝

下一則

白人女子遭黑膚女襲擊 警列種族仇恨犯罪

熱門新聞

皇后區18日清晨發生一起入室槍擊案，一群男子強行闖入一名31歲華人男子家中，用槍擊中他的胸部及手臂。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

2023-10-18 17:51
李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25
紐約大學是不少華人選擇的學校。圖為紐約大學的畢業活動。(記者許君達／攝影)

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

2023-10-19 07:21
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
一名女子在曼哈頓地鐵站遭到陌生人隨機推擠，被推入行駛中的地鐵列車。(本報檔案照)

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

2023-10-18 19:14

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個