紐約觀音堂舉辦「素食主藝分享會」圓滿成功 近1,500位佛友共同參與共沐佛光法喜充滿

紐約觀音堂舉辦「素食主藝分享會」圓滿成功，近1,500位佛友共同參與，共沐佛光，法喜充滿。

日前，來自美國各地，包括紐約、費城 、鳳凰城、舊金山 (三藩市)、洛杉磯 與波士頓等地的佛友和義工們，懷著感恩的心齊聚一堂，共慶本年度紐約心靈法門「素食主藝分享會」。近1,500位佛友共同參與盛會，共沐佛光，法喜充滿。

主辦方紐約觀音堂表示，上述大會在布魯克林 科技高中（Brooklyn Technical High School）舉行，之所以能夠吸引到四方遠近佛友不辭勞苦前往齊聚，完全得益於殊聖因緣，佛光普照，令佛友普受感召，起心動念，沐浴在觀世音菩薩的慈悲光環裡。

主辦方分析，現代人面對生活工作、婚姻家庭、子女教育等各方面煩惱和壓力，不妨借助佛法智慧找到解決之道。觀世音菩薩的心靈法門弘揚佛法生活化的理念，教導人們將佛法融入當下生活，改變命運。這一觀念緊密結合佛法與生活，使佛友能夠在生活中修行，在修行中生活，完美契合現代社會人們高強度快節奏的生活方式。紐約的佛子懷著願景，希望通過此次活動將觀世音菩薩的心靈法門傳遞給更多有緣人，同時推廣素食文化，廣結善緣。

「親情友情佛子情，天涯佛子若比鄰；今日相逢暢佛情，法喜充滿聽佛音。」紐約觀音堂樂與各界結緣，歡迎到各區大堂參拜，開放時間：周一至周日10:00 AM-4:00 PM；法拉盛 觀音堂地址： 131-04 40th Road, 3 Fl, Flushing, NY 11354 (BJ’s 停車場對面）、布魯克林觀音堂地址： 827 54th St, Brooklyn, NY, 11220、唐人街觀音堂地址： 17 Monroe St （門羅街）, New York, NY, 10002，義工熱線：917-397-0123 / 917-397-6881。

素食主藝分享會」眾多義工精製及打包可口的素齋美點。