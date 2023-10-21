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中國信託銀行限時優惠 11個月5.00%年利率

紐約訊
中國信託銀行於加州南灣托倫斯分行全新開幕。
中國信託銀行於加州南灣托倫斯分行全新開幕。

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）即日起推出11個月定期存款限時優惠利率，幫助您達成儲蓄目標。定存開戶金額為5萬美元以上及符合其他條件者，可獲得5%優惠年利率。

據了解，該次定存優惠利率必須為新資金，而非由既有中國信託帳戶中轉出。獲得此優惠利率，客戶必須開設或擁有該行個人或商業支票帳戶。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或2萬美元為新資金 （以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠。詳情請至中國信託銀行各分行或致電1-888-423-8555了解。

目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，新澤西州及亞利桑那州。南加州地區位於天普市、核桃市以及托倫斯的新分行都已盛大開幕。我們並將持續落實中國信託「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品與服務。

中國信託銀行在全球有348家分行，許多美國客戶與全球各地中國信託分行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單、方便又安全。民眾若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情請登錄美國中國信託銀行網站www.ctbcbankusa.com。

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