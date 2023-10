文勝保險 優質服務 淺談房屋保險購買與理賠需知

保護並確保您的家在不測事件發生時得到適當的保障至關重要。文勝保險 事務所提供僑胞關於美國房屋保險的重要資訊,協助屋主做出明智的決策。

首先,雖然美國法律不要求所有房屋業主購買房屋保險,但如果您是通過貸款 購買房屋,銀行通常會堅決要求您購買房屋保險。這是為了確保您的房子不會因火災、風災或其他突發災難而受到損害,從而保值您的投資 。購房是一項巨大的投資,保護這一財富對您和您的家人至關重要。

美國房屋保險的理賠範圍通常涵蓋以下幾個重要方面:

房屋架構(Coverage for the Home’s Structure) Coverage A – Dwelling Coverage(房屋主體結構): 保障您的房屋主體結構。

Coverage B – Other Structure on Your Property(您的土地上其他建築): 保障您土地上除主房屋外的其他建築物,如獨立車庫、獨立工具間等。通常,這一部分的保額相當於主保險的10%(具體以保單內容為准)。

個人財產(Individual Property Coverage) Coverage C–Personal Property / Contents(個人財產): 保障您房屋內的個人財產,包括傢俱、家電、手機、衣物等。如果因災害、盜竊或其他意外事件導致私人財產受損,您可以提出理賠。

暫時生活開支(Coverage for Temporary Living Expenses) Coverage D – Loss of Use(暫時無法居住的開支): 當房屋損害或維修工程導致您無法居住在家時,該部分理賠可用於額外的住宿、飲食等生活費用。通常,上限為主保險金額的20%(具體以保單內容為准)。

法律責任(Legal Responsibility) Coverage E – Personal Liability Insurance(個人責任保險): 該部分覆蓋了因房屋內他人受傷或發生事故而可能引發的法律糾紛費用,例如在樓梯上滑倒、工人在您家中受傷、孩子在您家中玩球導致鄰居貴重物品受損等。

醫療費 用(Medical Payment) Coverage F – Medical Payment coverage(醫療費用): 該部分用於支付他人在您的房屋內受傷,但未對您提起訴訟的醫療費用。例如,如果有人在您家的樓梯上滑倒,但未起訴您,無論您是否有責任,您都可以要求保險公司根據這一條款進行賠償。

除了上述項目,房屋業主還可以選擇額外的房屋保險理賠選項:

Water backup coverage(水倒流保險): 用於覆蓋因下水道、污水泵等不屬於水暖系統的設備損壞導致的水害損失。

Scheduled personal property coverage(指定個人財產保險): 專門用於保障價值較高的個人財產,如珠寶首飾、藝術品等,以填補原有房屋保險個人財產保額不足或受價格限制的情況。

Extended dwelling coverage(額外房屋建築保險): 用於覆蓋房屋建築成本可能增加的情況,通常可超出原有保額的20%至25%,以避免額外花費。

Ordinance or law coverage(法規或法律法規保險): 用於支付建房或裝修時升級所需的額外費用,以滿足建築法規的要求。

關於降低保費 ,大家可以提高房屋安全設施可有效減少房屋保險費用。據Consumer Reports報導,安裝煙霧探測器、防盜攝像頭、加裝加固門鎖等安全設備通常可享受5%的保費折扣。此外,如果您的住所還安裝了自動噴水系統和與外界連接的自動警報系統,您可能獲得高達15%至20%的折扣。

文勝保險事務所的專業代理團隊將竭誠為您提供最佳建議,並幫助您選擇最適合您需求和預算的保險方案。

文勝保險提供免費審閱保單,免費估價及諮詢。歡迎致電:718-568-8886(通國語、福州話、廣東話、英文),網站:www.oneprimeinsure.com,地址:法拉盛136-20 38TH AVE 3F(飛躍皇后大樓)Flushing, NY「文勝保險」公司,由註冊保險師Vincent林先生親自主理。