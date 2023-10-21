亞美商業發展中心日前舉行盛大晚宴 頒發第22屆「亞裔50傑出企業家獎」

第22屆「亞裔50傑出企業家獎」全體得獎人與主辦單位---亞美商業發展中心總裁王章華（前排左一）合影留念。

亞美商業發展中心日前頒發第22屆「亞裔 50傑出企業家獎」，共有50位印度 裔與華裔 等成功企業家得到不同獎項。盛大隆重的頒獎典禮在紐約市 下城華爾街 的席培安納（Cipriani）宴會廳舉行，估計共有五百餘人出席。

本屆獲得顛峰成就獎的得主是印度裔的Raj Subramaniam。他是聯邦快遞總裁暨首席執行官，同時也是董事局成員。另一位獲得特別艾文終身成就獎的是Sir Ivan Menezes。他是Diageo公司的首席執行官，不幸於今年2023年6月5日過世。

華裔社區知名人士王章華於1994年創立亞美商業發展中心並擔任總裁。該組織致力於為亞裔小企業者提供技術支持，同時也是促進美國企業和亞洲企業貿易發展的領軍者。2001年起，亞美商業發展中心每年頒發「亞裔50傑出企業家獎」，並舉行商業峰會及頒獎典禮，已表彰850多位在美國企業中表現優異的傑出亞裔領導者及亞裔企業家。

亞美商業發展中心地址： 390 5th Ave, #510, NY, NY 10018，電話: 212-966-0100，電郵: [email protected]。