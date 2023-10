陳惠萍醫美 痤瘡的雷射光電治療儀 治療痤瘡同時促進真皮層膠原蛋白重組

Oligio電波緊膚突破傳統緊膚科技之限制,針對不同部位配備面部探頭(可針對面部較大範圍皮膚位置治療,如面頰等),以及眼部探頭(可針對上下眼瞼及眼週的治療),令治療方案更靈活精準,緊膚治療皺紋效果更顯著。

陳惠萍醫美在皮膚美容與疾病(例如青春痘)治療上,常用到雷射與脈衝光。兩者都可以用於去除皮膚色素斑、血管病變、除毛、治療痤瘡,亦可用於促進真皮層膠原蛋白重組 ,可改善膚質達到所謂「回春」的效果。雷射是單一波長的光線,每種波長皆各有治療上最適合的狀況;脈衝光是利用波長430至1200 nm的光波,形成光熱刺激對皮膚進行治療,因此脈衝光並非真正的雷射,而是一種複合波長光能的輸出系統,單次治療的應用層面比單一波長的雷射較廣泛,但通常效果較不如雷射。

「雷射」(激光,LASER)一詞來自”Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation“的縮寫,是強度經過激發放大後的光線,又稱為「激光」。光線是由無數個「光子」(photon)所組成,一般光源(例如日光燈、閃光 燈、LED燈)放出的光子排列較為散亂,雷射光則具有高度的一致性。雷射光來自系統內的工作介質,光子形成後於共振腔內來回振盪數百次,最後形成高強度、「同調性」的雷射光束,具有一般光線不及的能量特性。脈衝光是以閃光燈為能量來源,經過濾鏡後,形成高強度、「非同調性」的光束,特性是多波長、長脈衝、 大光點。

所謂的「同調性」,簡單來說,就是光線的相位、波長一致的程度,例如一般光線或脈衝光的光子,就好像廣場上漫遊的民眾,雷射的光子就如同訓練嚴格的軍隊,步調一致。所以在相同能量 (光通量)的情況下,一般光線只會讓人感到明亮、灼熱,但雷射光束則具有相當的破壞性。因此在治療皮膚病灶時,脈衝光必須達到雷射光數倍能量(例如三至十倍),才能達到相近的效果,所以灼傷的風險也會較高。

「除痘雷射」治療原理是什麼?

A: 痤瘡俗稱「青春痘」,引發痤瘡的成因有四項病理機制,包括:

1. 表皮層角化不正常,致使毛囊開口阻塞。

2. 皮脂腺過度分泌,造成過多的皮脂累積於毛囊內部,形成粉刺。

3. 痤瘡桿菌(Propionibacterium acnes)過度增殖。

4. 毛囊發生發炎反應。

對於輕微的青春痘病況,可採用外用藥治療,但對於高度活躍的青春痘,還需要進行一段時間的口服藥物治療。由於傳統的青春痘治療常需一至三個月以上的時間才會有效,但也可能效果不彰,可採用雷射光電治療方式,也就是所謂的「戰痘雷射」、「痘痘雷射」的原理,針對上述病理機轉作用,增進青春痘治療的效果。

