Skinvive水光針真正告別乾肌困擾 任安慎整型美容獲首批產品提供注射診治

Skinvive水光針能幫皮膚大補水，達到肌膚水潤亮白與緊緻的視覺感受。

您還在為肌膚乾燥缺水、暗沉、粗糙而煩惱嗎？日前FDA 唯一批准的第一款Skinvive水光針已上市，位於法拉盛 的任安慎整型美容診所獲得第一批Skinvive水光針產品可為僑胞提供注射診治乾燥缺水的肌膚，使您肌膚水潤有彈性，詳情請致電洽詢預約。

隨著秋意漸濃，氣候逐漸變得乾燥，肌膚渴水度相對增加，對於乾燥、暗沉、細紋、毛孔粗大等問題皮膚更是需要大量深層補水，日前經由FDA唯一批准的第一款Skinvive水光針為需要深層補水的問題肌膚帶來福音，讓您揮別乾肌困擾，重現水嫩光澤。

Skinvive是一種醫療美容項目，它不同於市面上已有的水光針，需由醫生親自注射，也就是利用極細小的針頭將有助於肌膚的小分子玻尿酸(HA)均勻地注入肌膚深層，做到水嫩透白的快速補水效果，使肌膚水潤、細緻有光澤。水光針屬於一種幫助肌膚自行調理的醫美針劑，可以像保養品一樣疊加施打，讓肌膚更顯透亮，比敷上百個面膜還要深層補水。該項目應由醫師針對個人膚況而定，每次注射後可維持半年左右，維持時效仍會依據個人的膚況、體質和生活習慣而有些許差異。

專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。任醫師一直以來執教常春藤 大學的醫學 院，專業耐心的服務贏得社區優良口碑。

任安慎醫師是法拉盛華人 地區唯一的頭頸面部整形醫生（Facial Plastic Surgen）榮獲2015紐約華人社區唯一授權玻尿酸、肉毒桿菌注射具資格指導培訓其他醫師，也是紐約華人地區最早推出PRP(富含血小板纖維蛋白注射)、電波拉皮(Ultherapy)、溶脂針(Kybella)的整型診所。

任醫師、黃醫師提醒僑胞，無倫整型範圍大小，術前必先尋找具有整型專科執照的合格正規醫師諮詢問診，確認病因及具備完善的療程，避免因收費便宜而誤信坊間偏方而造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人手術有特別研究，諸如提眉、雙眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型、磨皮及疤痕修復等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

黃思宜醫師專精身體及手部各項手術，免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話:718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱: www.albertjenmd.com