戴克圖書館10/28舉辦對話紐約詩人王家新活動

戴克圖書館將於10月28日周六下午2至4點舉辦第三場對話紐約華人作家的節目。

位於布魯克林 西南部的戴克圖書館 繼成功舉辦了二場對話紐約中文作家的活動後，將於10月28日周六下午2至4點舉辦第三場對話紐約華人 作家的節目。屆時近年來旅居紐約的中國著名詩人、詩歌批評家和翻譯家王家新先生將蒞臨本館，跟大家分享他在中文詩歌寫作、翻譯和批評方面的經歷和見解。 王家新曾被譽為中國知識分子寫作詩群的代表之一：他的詩風格厚重，呈現歷史感和命運感，並強調內省的力量。

這次對話，王家新先生將發表一個30分鐘左右、主題為「移民文學以及我自己旅居海外的寫作」的演說，並隨後就他自己在詩歌、評論和翻譯等領域的工作與嘉賓及現場觀眾 展開對話。 這次對話的主題將涵覆王家新職業生涯的回顧（從老師到編輯再到大學教授、評論家和翻譯家）、他曾經遊歷過的地方以及留下的詩篇，他對於當今中外詩壇的觀察 ，他對詩人職責的思考，以及他對海外寫作者讀什麼、怎麼讀、寫什麼、怎麼寫等問題的獨特見解。 現場也會就王家新的一首譯作《塔可夫斯基的樹》展開更深入的討論。

本集的兩位嘉賓是來自長島 的詩人王鍵和作家應帆。 王鍵著有詩集《異鄉人》。 應帆著有詩集《我終於失去了迷路的自由》。這次對話將以雙語進行，還會有《紐約時報 書評》作家訪談形式的有趣問答，歡迎大家撥冗參與。圖書館地址在布魯克林13大道交82街:8202 13 Avenue Brooklyn, NY11228, 電話718-748-6261, 圖書館門口有B64公車站直達。