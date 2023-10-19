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戴克圖書館10/28舉辦對話紐約詩人王家新活動

紐約訊
戴克圖書館將於10月28日周六下午2至4點舉辦第三場對話紐約華人作家的節目。
戴克圖書館將於10月28日周六下午2至4點舉辦第三場對話紐約華人作家的節目。

位於布魯克林西南部的戴克圖書館繼成功舉辦了二場對話紐約中文作家的活動後，將於10月28日周六下午2至4點舉辦第三場對話紐約華人作家的節目。屆時近年來旅居紐約的中國著名詩人、詩歌批評家和翻譯家王家新先生將蒞臨本館，跟大家分享他在中文詩歌寫作、翻譯和批評方面的經歷和見解。 王家新曾被譽為中國知識分子寫作詩群的代表之一：他的詩風格厚重，呈現歷史感和命運感，並強調內省的力量。

這次對話，王家新先生將發表一個30分鐘左右、主題為「移民文學以及我自己旅居海外的寫作」的演說，並隨後就他自己在詩歌、評論和翻譯等領域的工作與嘉賓及現場觀眾 展開對話。 這次對話的主題將涵覆王家新職業生涯的回顧（從老師到編輯再到大學教授、評論家和翻譯家）、他曾經遊歷過的地方以及留下的詩篇，他對於當今中外詩壇的觀察 ，他對詩人職責的思考，以及他對海外寫作者讀什麼、怎麼讀、寫什麼、怎麼寫等問題的獨特見解。 現場也會就王家新的一首譯作《塔可夫斯基的樹》展開更深入的討論。

本集的兩位嘉賓是來自長島的詩人王鍵和作家應帆。 王鍵著有詩集《異鄉人》。 應帆著有詩集《我終於失去了迷路的自由》。這次對話將以雙語進行，還會有《紐約時報書評》作家訪談形式的有趣問答，歡迎大家撥冗參與。圖書館地址在布魯克林13大道交82街:8202 13 Avenue Brooklyn, NY11228, 電話718-748-6261, 圖書館門口有B64公車站直達。

圖書館 布魯克林 長島 紐約時報 華人

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