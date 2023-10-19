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2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會 10/28解讀紅藍卡最新變動

紐約訊
歡迎民眾免費報名參加2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會。 陳婉菱／攝影
歡迎民眾免費報名參加2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會。 陳婉菱／攝影

一年一度的紅藍卡開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)是紅藍卡持有者選擇未來一年醫療保險的最重要時期。為幫助大家更好的瞭解在傳統紅藍卡和紅藍卡優勢計畫中選擇最適合自己健康狀況的計畫，由世界日報主辦、第一保健贊助的「2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹」，將於10月28日在法拉盛喜來登飯店7樓Gallery廳舉行，我們誠摯地邀請您免費參加。

每年傳統紅藍卡都會有些新變化，各個醫療保險公司也會對各自的計畫進行網路、福利以及費用方面的調整,，並且推出新計畫。此外，紅藍卡持有人自身的健康以及財務狀況也可能會發發生變化。AEP是紅藍卡持有人針對這些變化做出調整的最佳時機。在每年的10月15日至12月7日的這個時期，紅藍卡持有者需要詳細瞭解傳統紅藍卡及紅藍卡優勢計畫的變化，做出適合身體健康需要的最佳選擇，以確保自己可以在未來的一年裡得到自己想要的醫生、醫院以及處方藥的承保。 主講人黃玉霞，曾任社會安全局社區聯絡員，屆時將為大家全面介紹AEP相關資訊，還將提供2024年最新資訊，為紅藍卡新手答疑解惑。她也將提供在AEP期間選擇醫療保險計畫的基本原則和建議，使大家在選擇時做到心中有數，而不會無從下手。

在講座期間，參與者有機會與主講人一對一進行問答，並解決他們對紅藍卡的任何疑問。無論您是第一次投保還是想要瞭解最新的變化，這個講座都將為您提供有價值的資訊。

我們誠摯地邀請您參加2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會，一同探討紅藍卡計劃的重要議題，為大家的健康提供更好的支援。值得一提的是，參加講座的現場民眾將有機會參加抽獎，獎品由世界日報提供。參加講座還可以贏得精美獎品，這將為講座增添一絲樂趣和期待。

此次講座將於10月28日下午2點在法拉盛喜來登7樓Gallery廳舉行，地址是135-20 39th Ave。歡迎線上報名：https://bit.ly/aep1028。或致電世界日報活動組718-746-8889轉213進行報名、瞭解更多訊息。

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紅藍卡 醫療保險 世界日報 法拉盛 福利

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