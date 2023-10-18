J&S信心駕校 JC 保險與ESJ貨運 打造全美商業駕駛培訓與貨運新篇章

物流行業的復蘇是必然的，隨時準備好在市場回暖時衝刺是至關重要的，無論您是行業的新手還是資深人士。只有充分準備才能在關鍵時刻抓住這一機遇。

隨著全球化的不斷深入，物流和運輸業成為連接世界的重要紐帶。儘管疫情 對全球產生了深遠的影響，但它也為物流和貨運行業帶來了新的機遇。在這樣的背景下，J&S信心駕校，JC Broke（保險 ）與ESJ貨運公司的合作宣佈了美國培訓和貨運業的新篇章。

一、ESJ貨運公司：嶄露頭角的物流新星

ESJ貨運公司最近取得了重大突破，成功獲得了FMCSA的批准，並獲得了DAT、OTR、TIA的授權。這一成就不僅標誌著ESJ在經紀和送貨領域的雙重成功，而且還為客戶提供了一站式的貨運服務。這得益於公司豐富的資源，包括乾櫃、凍櫃、平板車等多種貨櫃車，以及線上自主接貨的權力。對於那些希望加入ESJ的獨立車主來說，OTR貨運保理的認證是一個巨大的吸引力，因為它可以説明他們優先獲得訂單，減少中間環節，實現更高的貨物報價和快速的回款。

二、J&S信心駕校：鑄就物流行業的未來領袖

J&S信心駕校與ESJ貨運公司的合作為學員們打開了新的大門。通過J&S的專業訓練場地，ESJ為學員們提供了實體貨櫃的倒車、裝卸、90度盲點倒車和跟車貨運等實踐培訓。這不僅讓學員們能夠模擬真實的工作環境，還提供了必要的長途駕駛培訓。這種合作方式使J&S的學員能夠更快地適應獨立工作的環境，並在畢業後迅速投入工作。對於有遠大志向的學員來說，這還提供了一個成為自己老闆的機會，鼓勵他們早日購買自己的卡車。

三、把握契機，共創輝煌未來

疫情確實給全球帶來了挑戰，但根據TIA（運輸仲介協會）預測，美國的貨運行業可能會在2024年第一季度開始復蘇。對於具有前瞻性的自主運營者和新入行者來說，這是一個不可多得的機會。J&S信心駕校與ESJ貨運公司的合作是對駕駛教育 和貨運服務的完美融合，他們期待與廣大客戶和學員一起，把握巿場最佳契機，為駕駛愛好者和物流行業的專業人士，提供無限的機會和可能性。

四、行動建議

卡車擁有者:

提前採購：利用當前市場的低迷，可能會獲得更優惠的價格。

提前招聘和培訓：為市場的回暖做好準備，提前培訓好司機。

客戶關係管理：維護好現有的客戶關係，確保在需求回升時成為首選的承運商。

新入行者:

市場研究：深入瞭解市場動態和風險。

資本管理：合理配置資金，為市場回暖做好準備。

建立合作關係：與行業內的經驗豐富的司機或公司建立關係，學習寶貴的經驗。

獲得更多培訓詳情，請洽J&S信心商業駕駛學校，Tel:718-205-6789 www.jsdrivingschool.com

加盟ESJ貨運公司請聯繫Tel: 929-575-7800 or www.esjny.com