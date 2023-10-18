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有八分之一的美國人曾在金色拱門下任職 麥當勞推出限量版校園風棒球夾克

紐約訊

宇航員，老師，獲獎劇作家，企業高管，小型企業主，有八分之一的美國人有著一個共同點：那就是他們都有在麥當勞餐廳工作的經驗（想想看，這意味著有八分之一的美國人曾被委以烹飪世界聞名薯條World Famous Fries的重任）。無論他們是留在金色拱門内繼續其職業生涯，還是到其他行業就職，麥當勞正以全新的「八分之一」（“1 in 8”）活動慶賀組成了這個多元化社區的麥當勞前任和現任員工。

屬於這八分之一的每一位成員將有權享用獨一無二的節目安排，例如參加專屬活動、追隨在各自領域取得非凡成就的前員工為導師、與前團隊成員團聚以及參加更多其他活動的機會。

為了給這次活動正式拉開序幕，麥當勞推出代表八分之一成員特殊意義的限量版校園風棒球夾克--因為這個具有如此偶像地位的群體配以超級炫酷風格實至名歸。這款夾克由麥當勞校友兼時尚品牌Robotic Minds Concept創辦人Kendall Hurns所設計，他融入了自己的懷鄉之情和對品牌的熱愛，創造出這款舉世無雙的夾克，它以IYKYK為特點為夥伴們帶來驚喜。從10月16日（周一）東部時間上午10點開始，所有屬於八分之一的成員都可以在www.McDonalds1in8.com網站上先到先得，售完為止。

「對這八分之一的美國人而言，在麥當勞餐廳工作的經驗提供了至關重要的生活技能，並創造了從事有意義的工作和積纍人脈的機會。」麥當勞高級副總裁兼首席人力資源官Tiffanie Boyd表示。「讓這個群體正式團聚給予前任和現任員工繼續成長的機會，讓他們積纍人脈，歡慶他們所代表的這個特別社區。」

在這個榮耀回歸的季節，麥當勞還在今天，10月11日，於紐約市舉辦了首屆八分之一成員返鄉慶祝活動。屬於八分之一的現任和前任員工將有機會在活動中彼此連結，分享親身故事，提供職涯建議。參與者中包括高知名度的八分之一成員，例如紐約時報暢銷作家兼Peloton講師Cody Rigsby，米其林摘星餐廳廚師Harold Villarosa、電視節目主持人，演員兼企業家Alejandra Espinoza, 創意企業家Kendall Hurns，和從16歲開始在麥當勞打工，如今成為31家麥當勞加盟店業主的Paul Hendel。這場活動同時通過布魯克林聯合樂團，專屬服裝配備和看看誰能在最短時間內做好一份大麥克（Big Mac）的友誼比賽重溫返鄉情懷（因為對於八分之一成員來說，沒有比這更能分出高下的比賽了）。

「眾所周知，我職業生涯的第一天從麥當勞開始，」Rigsby表示。「能夠通過分享我的旅程來激勵他人，對我而言無疑是這段旅程最圓滿的一刻，包括那些和我一樣以麥當勞為起點，振翅高飛的人們。」

當許多八分之一的成員利用他們在麥當勞工作時學到的技能在其他不同領域獲得成功之時，更有許多運用同樣的技能繼續在麥當勞邁步前進，成為麥當勞加盟店業主，進入管理層或升任企業高管。

麥當勞美國公司全國現場總裁Myra Doria表示﹕「回想起40年前我作為一名麥當勞員工才剛剛起步，成為這個以支持員工，為員工喝彩的組織一員，令我感到謙卑。將我的整個職業生涯貢獻給麥當勞，而且能夠親身體驗金色拱門如何為一個人敞開大門，這對我有著無比特殊的意義。」

八分之一活動的目的在點亮這一群亮麗出色，構築金色拱門的人們。這是麥當勞首度完全以餐廳員工組成的卡司陣容作為創意推廣的重點 – 通過電視廣告、社交媒體和數位內容，為來自當地餐廳的真實人群的真實故事帶來高光時刻。您是這八分之一的一員嗎？

請在www.mcdonalds/1in8.com 分享您的故事，並隨時留意八分之一活動未來提供的機會。

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