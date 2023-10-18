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2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會 10/28 解讀紅藍卡最新變動

紐約訊
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一年一度的紅藍卡開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)是紅藍卡持有者選擇未來一年醫療保險的最重要時期。為幫助大家更好的瞭解在傳統紅藍卡和紅藍卡優勢計畫中選擇最適合自己健康狀況的計畫，由世界日報主辦、第一保健贊助的「2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹」，將於10月28日在法拉盛喜來登飯店7樓Gallery廳舉行，我們誠摯地邀請您免費參加。

主講人黃玉霞，曾任社會安全局社區聯絡員，屆時將為大家全面介紹AEP相關資訊，還將提供2024年最新資訊，為紅藍卡新手答疑解惑。她也將提供在AEP期間選擇醫療保險計畫的基本原則和建議，使大家在選擇時做到心中有數，而不會無從下手。我們誠摯地邀請您參加2024紅藍卡開放投保期(AEP)介紹會，一同探討紅藍卡計劃的重要議題，為大家的健康提供更好的支援。值得一提的是，參加講座的現場民眾將有機會參加抽獎，獎品由世界日報提供。參加講座還可以贏得精美獎品，這將為講座增添一絲樂趣和期待。

此次講座將於10月28日下午2點在法拉盛喜來登7樓Gallery廳舉行，地址是135-20 39th Ave。歡迎線上報名：https://bit.ly/aep1028。或致電世界日報活動組718-746-8889轉213進行報名、瞭解更多訊息。

紅藍卡 醫療保險 世界日報 法拉盛

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