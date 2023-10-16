甄廣恆醫生籲當心下腹腫塊 疼痛並影響生活
健康的人體器官都有各自的固定位置。如果一部分器官—例如腸子移位到本不該存在的位置，甚至被卡住，就可能造成疼痛等身體不適，甚至會危及生命。
紐約百康仁德醫生集團的普通外科醫生甄廣恆（Juan Pablo Zhenlio, MD）介紹，體內器官通過腹腔內壁肌肉或筋膜的缺口滑出的現象叫「疝氣」，常發生在腹股溝或肚臍、手術切口等區域。其中，發生在腹股溝區域的疝氣，是指身體內的器官通過身體腹壁缺口移動到外層，可在任何年齡人士身上發生，分為先天及後天性。
腹股溝疝氣包含哪些癥狀呢？通常患者的腹股溝或陰囊區域會出現腫塊，大多是柔軟的，可能伴有疼痛，或是影響走路。這種腫塊可能是慢慢發生的，也可能是在舉起重物、咳嗽、用力排便等肚子用力時突然鼓出來。如果躺下，腫塊大多可以縮回原位。
儘管疝氣在大部分情況下不會危及生命，但如果腫塊變得很硬、疼痛加劇、沒有辦法將腫塊推平、皮膚紅腫、感到惡心，患者就要小心了。這可能是腸子在腹壁缺口被卡住，如果不及時手術處理，腸道供血不足就會壞死，面臨被切除的風險，甚至會危及性命。
甄廣恆醫生表示，開放性手術修補是能幫助解決疝氣的方式。這種手術是在疝氣常發部位做一個切口，尋找到腹壁破損位置，用人造網膜填補破損。這種手術只需少量麻醉，當天就能出院。如果身體狀況良好，此類手術的風險較小。
如果不選擇手術，疝氣患者應減少劇烈運動和重體力勞作；不要抽煙，控制呼吸道和肺部疾病，以減少咳嗽；避免便秘，以減少對腹壁的壓力，從而減少疝氣的癥狀。
甄廣恆醫生畢業於布朗大學醫學院，目前在百康仁德醫生集團診所看診。診所地址：華埠中央街（Centre St）139號512室，電話：（212）431-6433；布碌崙58街833號三樓，電話：（718）290-9781。
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