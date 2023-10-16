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甄廣恆醫生籲當心下腹腫塊 疼痛並影響生活

紐約訊
紐約百康仁德醫生集團的普通外科醫生甄廣恆提醒民眾勿忽視下腹腫塊及疼痛。
紐約百康仁德醫生集團的普通外科醫生甄廣恆提醒民眾勿忽視下腹腫塊及疼痛。

健康的人體器官都有各自的固定位置。如果一部分器官—例如腸子移位到本不該存在的位置，甚至被卡住，就可能造成疼痛等身體不適，甚至會危及生命。

紐約百康仁德醫生集團的普通外科醫生甄廣恆（Juan Pablo Zhenlio, MD）介紹，體內器官通過腹腔內壁肌肉或筋膜的缺口滑出的現象叫「疝氣」，常發生在腹股溝或肚臍、手術切口等區域。其中，發生在腹股溝區域的疝氣，是指身體內的器官通過身體腹壁缺口移動到外層，可在任何年齡人士身上發生，分為先天及後天性。

腹股溝疝氣包含哪些癥狀呢？通常患者的腹股溝或陰囊區域會出現腫塊，大多是柔軟的，可能伴有疼痛，或是影響走路。這種腫塊可能是慢慢發生的，也可能是在舉起重物、咳嗽、用力排便等肚子用力時突然鼓出來。如果躺下，腫塊大多可以縮回原位。

儘管疝氣在大部分情況下不會危及生命，但如果腫塊變得很硬、疼痛加劇、沒有辦法將腫塊推平、皮膚紅腫、感到惡心，患者就要小心了。這可能是腸子在腹壁缺口被卡住，如果不及時手術處理，腸道供血不足就會壞死，面臨被切除的風險，甚至會危及性命。

甄廣恆醫生表示，開放性手術修補是能幫助解決疝氣的方式。這種手術是在疝氣常發部位做一個切口，尋找到腹壁破損位置，用人造網膜填補破損。這種手術只需少量麻醉，當天就能出院。如果身體狀況良好，此類手術的風險較小。

如果不選擇手術，疝氣患者應減少劇烈運動和重體力勞作；不要抽煙，控制呼吸道和肺部疾病，以減少咳嗽；避免便秘，以減少對腹壁的壓力，從而減少疝氣的癥狀。

甄廣恆醫生畢業於布朗大學醫學院，目前在百康仁德醫生集團診所看診。診所地址：華埠中央街（Centre St）139號512室，電話：（212）431-6433；布碌崙58街833號三樓，電話：（718）290-9781。

華埠 醫學 布碌崙 肌肉

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