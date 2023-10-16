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餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

「塔牌」龍口粉絲雙龍註冊商標 行銷全世界多國家和地區並己註冊

紐約訊

秋去冬來，火鍋是美食者餐桌上常見的美味佳餚。行銷全世界多國家和地區並己註冊的「塔牌」龍口粉絲，由中國山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司榮譽出品，歷史悠久、質量最為上乘—晶瑩光亮、纖細柔韌、滑潤可口。

「塔牌」龍口粉絲由美東最大的食品進口公司:森美進口公司引進，呈獻給廣大消費者。該公司表示，巿場出現魚目混珠的劣質龍口粉絲，包裝仿冒「塔牌」。這些劣質龍口粉絲綠豆成分少，一煮就爛，因此消費者購買時，一定認明「塔牌」龍口粉絲的雙龍註冊商標，及包裝上的ISO9001國際質量管理體系認證和HACC國際食品安全體系認證標誌，方為正牌山東中糧的高級產品，以保證食用安全。

「塔牌」龍口粉絲以綠豆、豌豆為主要原料，無任何添加劑。「塔牌」工廠用現代化設備結合龍口粉絲的傳統製作工藝，以科學配料，精細加工而製成的龍口粉絲，富含澱粉、蛋白質、維生素等多種營養。因而成品潔白透明，絲條細勻，整齊柔韌，久煮不爛，口感滑爽，味道純正，素雅清淡，美味可口，適用於火鍋、油炸、燉煮、熱烹、涼拌，可與各種蔬菜、魚肉、禽蛋搭配，製作名貴中西佳餚及家常菜，四季皆宜。卓越的品質，獨特的口感，「塔牌」龍口粉絲給您非凡的享受。

「塔牌」龍口粉絲已順利通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP國際食品安全體系認證，並先後獲得省優、部優、國優和國家質量金獎，中國農業博覽會金獎，國優產品覆核金獎，還榮獲國際美食及旅遊協會授予「金桂」獎。「塔牌」龍口粉絲是龍口粉絲中最知名的產品，深受國內外消費者喜愛，在世界上被譽為「粉絲之王」。

森美進口公司本著讓消費者「選得小心，買得開心，食得放心」的宗旨，將口感上乘、質量第一的「塔牌」龍口粉絲在全世界50多個國家和地區註冊，購買時請認明「塔牌」 雙龍商標，由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。

美東總代理： 森美進口公司，免費電話：1-800-888-8228，傳真：1-201-985-8055，電郵：[email protected]，網站：www.summitimport.com。

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