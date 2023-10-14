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紐約觀音堂10月15日中午隆重舉辦 素食主藝分享會 改變命運的鑰匙

紐約訊
紐約觀音堂義工發揮佛教精神，熱心助人，得到社區同聲叫好與讚揚。
紐約觀音堂義工發揮佛教精神，熱心助人，得到社區同聲叫好與讚揚。

紐約觀音堂訂於10月15日（周日）上午11點至下午2點，在布碌崙科技高中（Brooklyn Technical High School）隆重舉辦免費的慈善活動---素食主藝分享會 —— 改變命運的鑰匙，歡迎新朋友和老佛友攜同家人好友一起參與，同沾法喜。該堂期待與您相見，共同探尋改變命運的鑰匙。

心靈是鎖，法門是鑰匙，用法門打開你的心靈，就叫「心靈法門」。活動現場將有禪文化的交流，同時與眾分享美味素食佳餚，到場人士並有機會參加抽獎與贏得精美禮品。琳瑯滿目，品類繁多的獎品包括特等獎一位： 筆記型電腦；一等獎一位： 吸塵器；還有電器小火鍋、蒸鍋數個等。於此同時，主辦方還準備了每人一個禮品袋（內有保溫杯）。總之，豐富大獎等著您來抽，可望人人盡興，滿載而歸！

分享會舉行地點： 布碌崙科技高中，地址： 29 Fort Greene Pl, Brooklyn, NY 11217。為了方便民眾往返，主辦方提供免費巴士接送，詳情請打電話： 917-397-0123 / 917-397-6881。

紐約觀音堂開放時間： 周一至周日 10:00 AM-4:00 PM，法拉盛觀音堂地址： 131-04 40th Road, 3 FL, Flushing, NY 11354, United States (BJ’s 停車場對面）；布碌崙觀音堂地址： 827 54th St, Brooklyn, NY, 11220；曼哈頓唐人街觀音堂地址： 17 Monroe St, New York, NY, 10002。

2022年，紐約觀音堂舉行成立八周年慶典。
2022年，紐約觀音堂舉行成立八周年慶典。

紐約觀音堂以佛法書籍與眾結緣。
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布碌崙 法拉盛 曼哈頓

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