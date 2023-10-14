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張德海律師 提供處理家暴法律見解

紐約訊
張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年的經驗。
張德海律師在處理移民、刑事、婚姻及聯邦上訴案子方面有著20年的經驗。

許多時候，華人夫妻誤以為在美國打911可以調解夫妻矛盾，解決婚姻問題讓夫妻重歸於好，但事實上打了911之後，矛盾反而加劇，最後以離婚收場，與當時報案的初衷反其道而行。執業於紐約法拉盛及唐人街地區的張德海律師，特於此提供以下法律見解供僑胞參考。

張律師表示，當911 接線員收到你的求救電話時，很少會耐心傾聽報案者的長篇愛情故事，而是按標準程序立即派員警上門，一旦發現受害者，馬上將肇事者逮捕。員警極少會參與夫妻調和，如中國大陸民政部門一般。在美國，受害者的定義十分廣泛，即使沒有受傷也可能被認為是受害者。雖然肇事者被逮捕並不等於他(她)有罪，但一旦被銬上手銬帶走，打指模，拍照列檔，然後到法官面前過堂，這當中的過程對很多當事人而言，受到自尊心的屈辱，無法用語言形容。肇事者可能會被暫時釋放，等待下次開庭的時間，但法庭基本上會給受暴者一份保護令，限制施暴者聯絡接近受暴者，因此，施暴者有時連家都回不得。要是肇事者在美國沒有合法身份，緊跟著而來的就是移民局上門。

對受害者而言，如果你當初的打算只是想透過打911給對方一個下馬威，以此挽救婚姻，但實際造成的殺傷力卻遠遠超出當時的預估。有時，即使受害者想撤案或已經和對方和解，政府未必願意撤銷肇事者的刑事案子。在美國，家庭暴力是政府事務，不是家庭、個人事務。在從媒體聽聞在中國大陸的名人，不斷在媒體上講述自己如何將他的美國老婆施行家暴。雖然，有主持人、讀者，或觀眾的譴責之外，未見任何司法介入的報導，然而，如果腳色互換，有個中國婦女在美國被她的美國丈夫家暴，而美國政府沒有採取任何行動，那很可能被指是種族歧視。幾年前，阿拉斯加州警方根據一位母親在電視上公開承認自己曾強迫調皮的小孩喝辣醬的陳述，而將其逮埔，控告她虐待小孩。

如果婚姻出現問題只是需要進行調解，雙方應該去見婚姻輔導專家，而不是打911，找親戚朋友、甚至熟人調解也行。然而，如果遭配偶毆打，且面臨人身迫切的安全威脅時，應毫不猶豫打911，這個時候，911是受暴者的救命線。

張德海律師在處理刑事、婚姻及移民案件有著豐富上庭經驗，法拉盛設有辦公室，地址：飛越皇后大樓136-20 38th Avenue, Suite 9G, Flushing, NY 11354，電話：718-463-1111。歡迎致電預約諮詢。

移民局 家暴 法拉盛 阿拉斯加州 種族歧視

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