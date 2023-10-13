愛美家太陽能最新推出商業太陽能$0投資PPA計劃

愛美家安裝的土地太陽能發電站30MW Solar Farm，年發電3600Kwh。

商業物業用電多，電費高，導致企業支出成本過高，這個問題一直以來困擾商家。近期愛美家太陽能（Amergy Solar Inc）推出全新PPA計劃，屋主前期投資 $0費用，安裝後電費可減30-50%，還可以拿到部分或者全部減地稅補貼。

PPA計劃目前對紐約市 5千尺以上的屋頂或者停車場、土地開放，也對長島 地區2萬呎以上的屋頂開放。這是非常大的優惠。要知道14年來，這是首次對小商業開放$0投資的PPA計劃。

商業電費高是什麼概念？愛美家紐約分區經理Angela王說，他們見過商業電費一年要花1-60萬不等的，高得令人咋舌。而一般小商業電費也要5-10萬左右一年，至於大型商業的電費更高，自是不在話下，基本在20萬以上一年，這對企業和公司是何等大的開銷與負擔!?但是如果電費長期可以節省30%以上，就可以為商家省下一大筆電費，這對任何公司行號節省營運成本，都會有很大裨益與好處。在此舉一實例，愛美家曾為本地著名華商-----紐約市協和門窗工廠（CRYSTAL Windows）的整個屋頂安裝了近3,000塊太陽能板，年發電超過100萬KWH，每年為業主節省電費約10萬美元，同時可以每年減地稅$62,500，連續4年，業主還可以拿到25萬美元的減地稅補貼；更重要的是$0投資，這就是申請PPA計劃的最大好處。

成立於2009年的愛美家太陽能，14年來曾多次被紐約能源管理發展局以及業內權威雜誌「Solar Power」評為優質太陽能安裝企業，同時愛美家也是紐約能管局的優質合作企業與能源協會成員。愛美家先後為多家知名企業和商家安裝太陽能，滿意客戶除上述協和門窗工廠外，尚包括TD Bank、Hilton、森美集團、金門集團、東雄集團、IBM 和Skanska等。於此同時，愛美家並與多個權威機構建立良好的合作關係，這些單位含蓋NYSERDA、SEIA、SREC Trade、Jersey Central Power & Light、PSEG和Con Edison等。截至目前為止，愛美家已為5萬多戶家庭和商家安裝太陽能，並成功替這些客戶申請所有補貼。

總部設在新澤西州 普林斯頓的愛美家太陽能，全美設有多地辦事處，是多元化太陽能公司，經營家庭、商業、土地的太陽能安裝。愛美家精通各種不同的多類型安裝方式，例如平屋頂、斜屋頂、鋁片屋頂、琉璃瓦屋頂、車棚與土地安裝。該公司擅長各種申請程序，包含家庭太陽能、商業太陽能、社區太陽能、太陽能農場、發電站的前期評估、增大容量、申請、安裝、聯網與售後維護等模式。

Angela王經理說，愛美家擁有更超前的防水技術，申請和安裝也更專業，售後服務更快，基本上家庭和小商家會在2-3個月完成。最重要的是，經過該公司安裝的商家產業，都能最快拿到太陽能補貼。這樣業主的回報更快，利益也最大化。

目前PPA $0投資計劃開放申請，諮詢評估熱線:347-353-0999洽王經理，公司地址：1100 Cornwall Rd, Suite 202, Monmouth Junction, NJ 08852，網址：www.AmergySolar.com。