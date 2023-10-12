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天景購物中心飢餓行動回饋社區

紐約訊
日興集團總裁Lisa Su (中)，Shopcore美東區行銷經理孫偉家(右)與昌發超市代表捐贈物資。
日興集團總裁Lisa Su (中)，Shopcore美東區行銷經理孫偉家(右)與昌發超市代表捐贈物資。

九月份為全球飢餓行動月，天景購物中心於日前舉辦為期一個月的「飢餓餐桌」活動募集糧食，獲得社區民眾與商場商家的熱烈響應，於活動期間內募得200磅的糧食，將全數捐贈至皇后區美術館與慈善組織 River Fund的糧食救濟活動，幫助為飢餓問題所苦的家庭與孩童。

ShopCore集團美東區行銷經理孫偉家表示，「ShopCore集團旗下慈善基金會CoreGiving成立的宗旨之一，即為幫助解決全球日益嚴重的兒童飢餓問題。根據去年的數據統計，全美國每八位孩童中就有一位深受飢餓問題所苦。這次活動以七張橘色椅子和一張白色椅子的飢餓餐桌裝置，搭配捐贈箱，讓民眾意識到飢餓問題的存在，並非常感謝大眾的參與，共襄盛舉，募得超過200磅的糧食。」

除了社區民眾熱心參與外，位於購物中心內的Skyfoods昌發超市，Everyday Beauty所屬的日興集團也慷慨響應，捐贈旗下代理的多項食品，ShopCore首席運營長Lauren Holden並帶領集團員工親自前往於皇后區美術館與食物銀行La Jornada共同舉辦的食物救濟活動中擔任義工，發送募得的物資，在飢餓行動月中回饋社區。社區民眾若有興趣瞭解更多CoreGiving基金會服務項目，可至官網查詢www.coregiving.org。

ShopCore隸屬於黑石集團，為垂直性整合的房地產營銷公司，其營運項目包括租賃、開發、物業管理與資產管理。目前ShopCore於全美18 個州負責租賃與管理 90餘購物中心，總佔地超過1400萬平方英尺。更多信息，敬請瀏覽www.shopcore.com。

ShopCore首席運營長Lauren Holden (右二)與員工擔任義工。
ShopCore首席運營長Lauren Holden (右二)與員工擔任義工。

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