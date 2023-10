父母必看：如何幫助遭受霸凌的孩子

圖片來源:jcomp on Freepik

如果你的孩子有一天回家告訴你,他們被同學欺負了,你該怎麼辦呢?也許他們被人惡言相向、受到威脅、被戲弄、或諷刺批評與折磨,這可能發生在現實生活中,也可能在社交媒體上。又或者,他們可能受到肢體推搡,甚至遭到毆打。在美國的學校裡,華裔 孩子有時會因為他們的名字、口音、外貌、家裡帶的食物,甚至COVID-19而受到欺負。

你會如何反應呢?你是否會考 慮說:

1. 孩子們之間互相戲弄是正常的,不要太敏感,只要走開,或無視他們就好了。

2. 這是不公平的,但你不應該製造難堪的場面和麻煩,只要專注於學業就好了。

3. 以上都不是/不確定

如果你選擇了1或2,你可能需要考慮一下,這是不是幫助他們在教室裡感到更安全的最佳方式。這些回應可能會讓你的孩子覺得,你沒有完全聽到或理解他們的感受,霸凌 可能也不會停止,這可能導致你的孩子害怕上學。這不僅會影響他們的心理健康 ,還會影響他們的身體健康。許多受霸凌的孩子會抱怨頭痛、胃痛、晚上難以入睡、焦慮或其他症狀。

說明受霸凌孩子的最佳方式

兒童專家和研究霸凌與兒童經歷的心理學家建議,在和孩子交談時使用以下這些回應:

● "謝謝你告訴我這件事,我很高興你信任我,並與我分享這個問題。"

● "霸凌可能會讓你有不同的感受,或因一些無法掌控的事物感到羞恥,但我們的文化背景是值得驕傲的。"

● "我們會與你的老師和校長聯繫,確保他們知道這個情況,這樣他們可以說明你。"

這些回應對你的孩子更好,因為:

‧ 它們讓你的孩子感覺你聽到,並理解他們的擔憂。

‧ 它們讓你的孩子知道你支持他們,並將幫助他們與老師和其他負責他們安全的可信成年人一起找到解決方案。

‧ 與你的孩子保持聯繫,不僅僅是談論學業和考試,與他們聊一聊他們在學校的社交情況也同樣重要。

這種溝通方式有助於讓你的孩子感到安全,並鼓勵他們分享可能面臨的任何問題。用開放的方式提問,比如“你對此感覺如何?”或“你想做什麼?”也有助於向他們展示你願意傾聽,並且想瞭解更多。

此外,慶祝和肯定我們的文化認同,是一個提高孩子的信心和自尊的好方法,因為,對來自不同背景的人來說,當他們在美國文化中成長,並找到自己的位置時,有時可能會感到自身差異,甚至不受歡迎。可能解決的方式包括慶祝文化節日(如春節),討論家庭故事或歷史事件,借此讓你的孩子瞭解你們共同的根源和豐富的歷史。

然而,與老師、輔導員和學校管理人員交流可能會讓你備受挑戰,尤其若英語並非你的母語。如果你對自己的英語缺乏信心,你可以考慮要求學校或當地社區組織提供翻譯成中文的傳單和資料,以及提供口譯服務(相關資源請見本文末端)。

你的孩子在學校的成功取決於他們感到安全、平靜和快樂,並且周圍有可信賴的成年人可以提供幫助。作為父母,你的首要任務是確保孩子感到自在和自信,你可以通過提供情感支援,並與他們的老師進行開放式對話,在需要時找到解決方案來實現這一點。

尋求語言與文化相同的個人與組織的協助

如果你注意到你的孩子出現心理困擾,不要猶豫,馬上與學校的輔導員或心理醫生聯繫。一些專業人士會說普通話和其他方言,這對於在美國成長的華裔孩子來說,可以帶來極大的安慰和理解。

此外,如果你住在紐約,你可以瀏覽亞美聯盟(Asian American Federation)的心理健康服務目錄(https://mhd.aafederation.org/),聯繫那些會說普通話、粵語、閩南話、台山話和其他方言的服務提供者,以及專門受過培訓來支援兒童的專業人士。

紐約市 還有一些為華語社區服務的組織,它們提供育兒指導和心理健康服務。你可以聯繫Hamilton-Madison House或勵馨(Garden of Hope),獲得更多資訊,瞭解如何支援你的孩子的健康,並為他們的成功鋪平道路,不僅僅是在學校,還有在生活中。

相關資源:

社區夥伴

● Arab American Association of New York: 致電預約 (718) 745-3523

● 紐約勵馨Garden of Hope: 請致電 (877)-990-8595

● Hamilton-Madison House: 請留言 (212) 349-3724

● Korean Community Services of Metropolitan New York: 請致電 (718) 366-9540 或者發電郵 [email protected]

● South Asian Council for Social Services: Call (718) 321-7929 or email [email protected]

● Sapna NYC: Call (718) 828-9772

熱線

● Korean Community Services of Metropolitan New York: (718) 366-9540

● Hamilton-Madison House: (212) 720-4540

● 紐約勵馨Garden of Hope: (877)-990-8595 (週一至週六上午9點至下午5點)

