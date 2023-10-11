王思浩博士金鷹耆老中心眼科講座 淺談老人常見眼症 廣受群眾熱烈歡迎

王思浩眼科博士日前於金鷹老人中心舉行講座，廣受耆老們歡迎。

王思浩醫生日前受邀金鷹成人日間護理中心做了眼科知識講座，現場50多個老人到場。並有現場一對一答疑。配合王思浩醫生太太手風琴獨奏，以及和金鷹的樂隊一起表演十多首耳熟能詳的曲目。現場反響熱烈。老人們都對王醫生介紹的白內障，青光眼，糖尿病 眼，黃斑病變，乾眼症，飛蚊症等資訊極為關心。王醫生建議大家早期篩查這些眼瞼疾病，可以減少治療難度，以及大大提升治療效果，保住視力。現在很多眼疾有非常先進的微創治療方式，儘早監控和治療尤為重要。現場有很多老人反映眼科手術專科供不應求，短時間內很難約到專家，王醫生貼心的提供了現場預約王思浩眼科且兩天內就診，讓廣大現場的耆老們都很開心。

王思浩醫生是白內障青光眼專科專家，擁有一次性完成青光眼白內障兩種治療的技術，並提供糖尿病眼底檢查，以及各類眼科檢查治療，診所擁有齊全和最新的科技和儀器。歡迎需要的僑胞前往問診，預約時間短，效率高。王醫生精通粵語，和普通話，熱情耐心，給患者最適合的建議和精神鼓勵。

許多常見的眼睛病變通常是慢性病，不易根治若不好好追蹤檢查，嚴重的話可能導致角膜病變而影響視力，甚至失眼。定期檢查或發現有任何異狀都應該盡快找眼科醫師並遵照醫師指示用藥治療，以確保眼睛的健康。總之，善待我們的眼睛，才是健康之道。

展望眼科地址：136-19 41st Ave, 4th Floor, Flushing, NY 11355，門診時間：周一、二、四、五上午9:30至下午5:00，周六上午10:30至下午4點。預約電話：347-438-1324，歡迎有需要的僑胞預約前往。