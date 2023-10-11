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華美銀行任命新的首席財務長和首席風險長

紐約訊

日前華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp，Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」）於10月2日宣布兩項高級管理層人事任命。由於現任首席風險長（Chief Risk Officer，簡稱CRO）即將退休，原擔任華美銀行首席財務長（Chief Financial Officer，簡稱 CFO）的Irene Oh將接任執行副總裁（Executive Vice President）兼首席風險長一職，並由Christopher Del Moral-Niles接任首席財務長一職。

「Irene十分瞭解華美銀行的營運情況，不僅能夠勝任這一重要職位，更有能力帶領我們的企業風險管理團隊更上一層樓。」華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）講道。「另外，Chris是一位經驗豐富的金融業高階主管，具有全面的金融服務和管理經驗。他在各個金融領域的傑出成就，以及對銀行產業的深入瞭解，將有助於我們繼續保持卓越的營運表現。」Irene Oh履新後，將繼續作為銀行的高層管理人員，直接向吳建民報告工作。她於2004年加入華美銀行，擔任首席財務長已經超過13年。

Christopher Del Moral-Niles擁有30年的銀行從業經驗。加入華美銀行之前，他曾任聯合銀行（Associated Banc-Corp）首席財務長達十年之久。此外，他曾在第一美國信託基金（First American Trust，簡稱FAF）擔任總裁和企業財務主管 （Corporate Treasurer）。他還曾在Union Bank擔任過資深副總裁 （Senior Vice President）兼負債管理總監（Director of Liability Management）。在其職業生涯早期，他還曾經在美林（Merrill Lynch）和雷曼兄弟（Lehman Brothers）兩家投資銀行工作過。

吳建民指出：「這次人事調整將進一步強化華美銀行管理團隊的廣度和深度。新的管理團隊將持續提升銀行的風險管控能力，促進業務發展。」

華美銀行致力於幫助客戶聯繫商機，向前邁進。華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，現有總資產685億美元，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

加州 喬治亞州 紐約州 投資 退休

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