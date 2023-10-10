法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

坐一坐 輕鬆收緊提升盆底肌！28分鐘完成治療，一個療程等於完成一萬次極限肌肉收縮。

壓力性尿失禁在一定年齡後會影響我們許多人——這是生活的正常部分!許多患有這種令人沮喪的問題的人也經歷過強烈的衝動，這可能同樣難以控制。儘管這些問題很常見，但你不必忍受它們，Emsella幸福椅可以幫助您解決這個問題。法拉盛 醫美中心負責人同時也是２７年經驗的婦產專科醫師李綺梨特別引進【Emsella幸福椅】，幫助緩解壓力性、急迫性和混合性尿失禁快速改善私密問題。

什麼是尿失禁？

盆底肌是骨盆中碗狀的一組肌肉 ，支撐著包括膀胱在內的盆腔器官。隨著時間的推移，盆底肌肉會因創傷或分娩而減弱，膀胱壓力過高而導致尿洩漏。這種滲漏被稱為壓力性尿失禁。

有兩種尿失禁，都可能影響你的生活品質

‧壓力性尿失禁可能出現在一些最不合時宜的時候，如咳嗽、大笑、打噴嚏，甚至是運動時。

‧急迫性尿失禁是一種突然的、強烈的、經常發生的小便衝動。它可能是由流水的聲音觸發的，也可能是當你在漫長的一天工作後把車開進車庫時產生的。

影響盆底肌肉健康最常見的問題是盆底肌肉鬆弛。事實上，這也是每個中年男女都會面臨的情況。盆底肌是關閉盆底的肌肉，是人體的核心肌肉之一，它與附近的核心肌肉一起穩定了背部（腰椎和骨盆）。同時，它還支撐膀胱、陰道、子宮、直腸和其他器官，以保持正常的位置來行使其功能。盆底結構損傷的任何原因都會導致盆底功能障礙。

隨著年齡的增長、懷孕分娩、多產、更年期激素變化、缺乏鍛鍊、男性前列腺癌手術、體重過重、長期便秘、經常提取重物、慢性咳嗽等，此外，盆底肌肉感染、炎症、創傷或過度涉及肌肉都可能改變肌肉組織，從而影響盆底肌健康。如果盆底肌肉鬆弛，能力不足，可能會損害相關器官的正常功能，常見的尿失禁。

【Emsella幸福椅】椅採用突破性高能聚焦磁場HIFEM科技以非侵入性和非創傷性聚焦磁共振MRI技術使盆腔肌肉無痛達到100% 極限肌肉收縮，幫助盆肌底繼續收緊提升運動，為了改善盆底肌肉，恢復力量，改善膀胱、尿道和私人組織，解決尿滲或尿失禁，收緊私人部位，重建盆底肌肉和尿液系統的力量和耐力。

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