我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

紐約訊
坐一坐 輕鬆收緊提升盆底肌！28分鐘完成治療，一個療程等於完成一萬次極限肌肉收縮。
坐一坐 輕鬆收緊提升盆底肌！28分鐘完成治療，一個療程等於完成一萬次極限肌肉收縮。

壓力性尿失禁在一定年齡後會影響我們許多人——這是生活的正常部分!許多患有這種令人沮喪的問題的人也經歷過強烈的衝動，這可能同樣難以控制。儘管這些問題很常見，但你不必忍受它們，Emsella幸福椅可以幫助您解決這個問題。法拉盛醫美中心負責人同時也是２７年經驗的婦產專科醫師李綺梨特別引進【Emsella幸福椅】，幫助緩解壓力性、急迫性和混合性尿失禁快速改善私密問題。

什麼是尿失禁？

盆底肌是骨盆中碗狀的一組肌肉，支撐著包括膀胱在內的盆腔器官。隨著時間的推移，盆底肌肉會因創傷或分娩而減弱，膀胱壓力過高而導致尿洩漏。這種滲漏被稱為壓力性尿失禁。

有兩種尿失禁，都可能影響你的生活品質

‧壓力性尿失禁可能出現在一些最不合時宜的時候，如咳嗽、大笑、打噴嚏，甚至是運動時。

‧急迫性尿失禁是一種突然的、強烈的、經常發生的小便衝動。它可能是由流水的聲音觸發的，也可能是當你在漫長的一天工作後把車開進車庫時產生的。

影響盆底肌肉健康最常見的問題是盆底肌肉鬆弛。事實上，這也是每個中年男女都會面臨的情況。盆底肌是關閉盆底的肌肉，是人體的核心肌肉之一，它與附近的核心肌肉一起穩定了背部（腰椎和骨盆）。同時，它還支撐膀胱、陰道、子宮、直腸和其他器官，以保持正常的位置來行使其功能。盆底結構損傷的任何原因都會導致盆底功能障礙。

隨著年齡的增長、懷孕分娩、多產、更年期激素變化、缺乏鍛鍊、男性前列腺癌手術、體重過重、長期便秘、經常提取重物、慢性咳嗽等，此外，盆底肌肉感染、炎症、創傷或過度涉及肌肉都可能改變肌肉組織，從而影響盆底肌健康。如果盆底肌肉鬆弛，能力不足，可能會損害相關器官的正常功能，常見的尿失禁。

【Emsella幸福椅】椅採用突破性高能聚焦磁場HIFEM科技以非侵入性和非創傷性聚焦磁共振MRI技術使盆腔肌肉無痛達到100% 極限肌肉收縮，幫助盆肌底繼續收緊提升運動，為了改善盆底肌肉，恢復力量，改善膀胱、尿道和私人組織，解決尿滲或尿失禁，收緊私人部位，重建盆底肌肉和尿液系統的力量和耐力。

法拉盛醫美中心 Flushing Medical Spa 地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354 （法拉盛飛越皇后5樓D座）

預約電話：(718) 539-3366；營業時間：每天 10AM--7PM(周日和假期需要預約)

肌肉 法拉盛

上一則

男子跳進紐約911恐襲遺址深45呎水池 現場一度封鎖

下一則

啟揚中心秋季遊園會 熱鬧有趣

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

2023-10-07 07:29
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12
監控錄像拍下道林襲擊卡森的畫面。(截取自CBS New York YouTube)

殘忍刺死紐約環保活動家 18歲青年家中被捕

2023-10-06 15:18

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治