紅人歸（Sangel）讓女性風采依然 女性更年期保健手冊 免費資料索取

紅人歸膠囊是加拿大衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品，加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤確認紅人歸膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

女性從青春期開始經歷月經，妊娠、分娩、哺乳等過程，都與血有極大關系，常因工作、生活的各種原因而導致氣血不足、氣滯血瘀而產生各種疾病。主要表現有月經不調、痛經、面色萎黃、精神疲憊、頭暈腦脹、健忘多夢、心悸胸悶、兩肋悶痛等。在諾貝爾獎 獲得者大村智教授的指導下並獲得國際婦女聯合會推薦，暢銷全球幾十個國家19年的百年漢方“紅人歸”膠囊（Sangel）改善女性在各年齡階段引起的身體問題。

一、補氣養血、面色紅潤，消除黃褐斑

女人由陰血不足，常會產生面黃唇淡、頭暈目眩、手腳無力等癥狀，“紅人歸”膠囊（Sangel）通過補血養巢、活躍造血功能、調理肝腎功能、胃腸運轉功能，從而使血氣充足、腸道吸收功能好轉、改善面黃唇白、身體虛弱、心悸胸悶、頭暈目眩、腰膝酸痛、手腳無力等癥狀。提高身體素質，使女士面色紅潤，精神振奮、調理內分泌，活血通絡，黃褐斑減退，容顏更美麗。

二、營養卵巢、激活卵巢

「紅人歸」膠囊（Sangel）能夠活化卵巢微循環網，增強微循環攜帶養分和代謝能力，保證充足的營養供給，滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡，恢復旺盛的雌激素分泌能力，改善調理痛經、量過多或過少、經期不準、閉經等癥狀。尤其能使心血不足引起的心悸、胸悶、頭昏腦脹、煩躁健忘等癥狀得到改善。

三、調理內分泌

「紅人歸」膠囊（SangelL）有很好的調理女性內分泌能力，肌膚是女人內分泌、卵巢健康狀況的晴雨表，再高檔的化妝品也無法掩蓋住這些內在的問題，服用紅人歸膠囊1-2個周期，女性虛癥可得到改善或消除、氣血充足，面色紅潤不暗淡；當內分泌得到平衡，卵巢功能得到恢復，肌膚的微循環、代謝功能會得到改善，色斑、粗糙、無彈性將會消失，變的細嫩白皙有彈性。紅人歸滋陰養巢，給女人源自內在的肌膚美。

四、 營養恢復卵巢功能是根本

女人衰老的重要原因是卵巢功能的衰退。現在仍有許多女性使用荷爾蒙替代療法和外援補充雌激素來延緩衰老讓青春長駐。其實這些做法治標不治本而且都是非常危險和無用的。美國權威機構試驗證明，使用荷爾蒙替代療法會增加女性癌癥的發病率，其中乳腺癌發病率高出26%，心臟病 發病率高出29%，中風 發病率高出41%，肺部和大腿靜脈出現血栓的情況高出2倍。

五、「紅人歸」標本兼顧 讓女性風采依然

「紅人歸」膠囊打破了傳統產品單一、著重短期功效的弊端，標本兼顧，能直接營養卵巢，滋陰補血、滋養肝腎、調理內分泌、營養恢復卵巢功能，使之恢復自身的正常分泌和代謝，氣血恢復正常，由內而外，雙向調節滋養女性，保持肌膚細膩緊致白皙，低垂的乳房開始變得圓潤尖挺，皮膚光滑潤澤，充滿女性迷人魅力，性欲望強烈，陰道分泌物增多，夫妻生活變得更加美滿，全心體會成年女性最美好階段。改善更年期的不適狀態，延緩衰老，讓女性風采依然。

「紅人歸」膠囊不僅使女性恢復青春美麗，防止消除更年期症狀有奇效，而且還能夠補益肝腎，健脾胃養心神，同時促進身體各器官的血液循環，提高機體的免疫能力延緩女性衰老，解決女性更年期綜合症的各種困擾，也適合長期服用作為保養。可以提高免疫力 ，防骨質疏鬆、老年癡呆、心血管疾病 的發生，保持年輕態。

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