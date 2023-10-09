IRS擴大使用聊天機器人 幫助回答重要通知的問題

美國國稅局 （IRS ）最近宣布，他們將擴大使用聊天機器人來幫助回答關於重要通知的問題，這一舉旨在為更多納稅人提供方便和即時的幫助。該技術已經成功為1300萬納稅人提供服務，並將進一步擴展。聊天機器人是一種人工智能 技術，可以回答納稅人的問題，提供有關稅 務通知的解釋，並引導他們採取必要的行動。它們為納稅人提供了無需等待或致電稅務局的即時幫助。IRS發言人克里斯汀·戴維斯表示：「我們不斷尋找新的方式來改進納稅人的體驗，並為他們提供更方便的服務。聊天機器人能夠在納稅人需要時提供即時回應。」

以下是本次計劃的亮點：

1.廣泛適用：聊天機器人將擴展到更多的稅務通知，包括納稅人最關心的重要通知，如退稅 狀態、稅款到期和稅務欠款等。

2.個性化支持：聊天機器人將根據納稅人的問題提供個性化的回答，以確保他們能夠獲得最有用的信息。

3.即時回應：納稅人可以隨時使用聊天機器人，無需等待或致電IRS，以獲得及時幫助。

4.24/7可用：聊天機器人將全天候提供服務，讓納稅人在他們方便的時候獲得支持。

這一擴展計劃旨在使納稅人更容易理解和應對重要通知，並減少對稅務局的依賴。它們為納稅人提供了一種更方便的方式，以獲得他們需要的信息。納稅人可以訪問IRS官方網站（www.irs.gov）以獲得有關聊天機器人的更多信息，並獲取即時幫助。這一擴展計劃的實施旨在為更多納稅人提供方便和高效的稅務支持。