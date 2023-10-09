國醫堂淺談多發性硬化癥的中醫治療

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患。

紐約法拉盛 王子街《國醫堂》中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流的中醫針灸碩士高級專家代表。范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。在上世紀九十年代，許英、范樹國二位教授共同撰寫的中醫臨床學術論文同時被中、外專家團隊選中，因此先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。

兩位醫生同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學 教授，從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約法拉盛王子街《國醫堂》高級中醫診所。

范樹國中醫學教授介紹說，首先必須知道什麼是多發性硬化癥？多發性硬化癥，西醫病名，簡稱為（MS）。是一種可能導致大腦和脊髓（中樞神經系統）失能的疾病。MS 患者的免疫系統會攻擊包覆神經纖維的保護鞘（髓磷脂），導致大腦無法與身體其他部分進行溝通。 最終，這種疾病可能導致神經纖維永久性損傷或退化。

多發性硬化癥，目前西醫尚無治愈方法。

MS 的體征和癥狀存在患者差異，具體取決於中樞神經系統中神經纖維損傷的部位和嚴重程度。

一些重度 MS患者可能無法獨立行走或根本無法行走。

第二是癥狀：腿部、手臂或軀幹麻木或無力，可能只是身體的一側；電擊感，尤其是頸部向前運動時；震顫；身體某些部位刺痛或疼痛；缺乏協調功能；步伐不穩定；部分或完全喪失視力，通常一次只出現一隻眼睛；移動眼球時疼痛；長期複視或視力模糊；言語不清；疲勞；頭暈；性、腸道和膀胱功能障礙。多發性硬化癥屬於西醫病名，中醫學歸類為「痿證」範圍。

第三是中醫辨證論治，「痿證」病變部位在筋脈肌肉 ，但其根本在五臟虛損。中醫學認為：肺主皮毛，脾主肌肉，肝主筋，腎主骨，心主血脈，五髒病變，精血津氣不足皆能致痿。

辯證治療時要結合標本虛實特性。扶正主要是調養臟腑，補益氣血陰陽；祛邪重在清利濕熱與溫熱毒邪。在治療過程中還要兼顧運行氣血，通利經脈，濡養筋脈。

在美國，本病已經成為青壯年致殘的重要原因。中醫藥辨證治療為多發性硬化患者帶來了一線希望。 中醫採用：內服中藥對於多發性硬化癥 (MS)，中醫治療：急性期或發作期可用疏表祛風、清熱豁痰、活血通絡等方法。在緩解期或晚期則應補腎填精、養血柔肝、益氣健脾、活血化瘀等以鞏固正氣。特別是恢復期，首先要減少病情復發；再次是幫助患者安全地撤除激素，減輕副作用。從而提高患者的生存質量，降低醫療費 用，增強患者恢複工作能力和學業以及重新走向社會的信心。

患者及家人應該認識到：多發性硬化癥屬於典型的疑難雜癥，堅持中西醫結合治療的方法，一定要有長期與疾病鬥爭的信心、勇氣和毅力，才能夠收到預期的效果。

任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈所有患者。法拉盛王子街《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，

診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com（大家欲了解詳情可上網站查詢）