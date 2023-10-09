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國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

紐約訊
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。
國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者醫療及社會福利。

非營利組織——國家亞太老齡化中心(NAPCA)對流感季的到來，許多僑胞對新COVID-19疫苗也已問世，二者問有著以下疑問。

去年已經接種了更新的二價 COVID-19 疫苗。今年還需要接種 COVID-19 疫苗嗎？

與流感病毒一樣，COVID-19 病毒隨著時間的推移而變化。自 2022 年 9月，舊的二價疫苗與目前流行的 COVID-19 毒株不再匹配。新疫苗已於 2023 年 9 月 11 日獲得 FDA 批准。新疫苗針對目前流行的 COVID-19 變種為人們提供更好的防護，並於 2023 年 9 月下旬開始投入使用。

每個人都需要接種新的 COVID-19 疫苗嗎？

CDC 建議年齡在 6 個月及以上人士接種更新的 COVID-19 疫苗，以防止秋冬 COVID-19 病毒帶來的嚴重後果。每年接種疫苗是預防重症住院的最佳方法。最易因 COVID-19 患重症的人一般在 65 歲以上，或患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等。18 歲以下則住院的風險很低。而年齡在 65 至 74 歲間，風險將高出 36 倍。年齡越大，風險越高。因此，超過 65 歲或有基礎疾病的僑胞，接種最新的疫苗尤為重要。請注意，年輕人接種疫苗不僅是為了自己，也是為了保護與他們相處的年長者。

如果感染了 COVID-19 並已經康復，還需要接種 COVID-19 疫苗嗎？

康復後接種 COVID-19 疫苗將對該病毒有額外防護。可考慮在症狀開始後，或恢復陰性後（如您無症狀）至少三個月再接種疫苗。在康復後未接種疫苗的人比那些在康復後接種疫苗的人更有可能再次感染 COVID-19。

接種流感疫苗或其他疫苗後，需要等一段時間再接種 COVID-19 疫苗嗎？

COVID-19 疫苗接種和其他疫苗接種之間沒有等待期。可同時接種 COVID-19 疫苗和其他疫苗，包括流感疫苗。接種單一疫苗或與其他疫苗一起接種時所出現的副作用通常是相同的。請諮詢醫生安排疫苗接種。

醫療保險是否涵蓋流感和 COVID-19 疫苗？若沒有醫療保險怎麼辦？

Medicare（紅藍卡）B 部分和大多數州的 Medicaid （白卡）都支援免費接種流感和 COVID-19 疫苗。所有健康保險市場計劃和多數私人保險計劃也都涵蓋這些疫苗，疫苗網路內的醫生也免費提供。

沒有健康保險或健康計劃不覆蓋費用的人可從當地的衛生中心、州、地方、部落或領土衛生部門及參與 CDC的 Bridge Access Program 的藥店獲得免費疫苗。所在州的衛生部門也可告訴僑胞如何獲取免費和低成本的疫苗，包括社區中心、學校和宗教中心。

非營利組織——國家亞太老齡化中心(NAPCA)，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)年長者及其家人的生活品質，僑胞對Medicare（紅藍卡）、Medicaid（白卡）、平價醫療法案健康保險市場、社會保障退休福利、補充保障收入或 COVID-19/流感疫苗接種有任何問題，皆可透過以下三種方式聯繫：年長者幫助中心留言：（普通話）1-800-683-7427，（廣東話）1-800-582-4218，（英語）1-800-336-2722電子郵件：[email protected]郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

流感疫苗 醫療保險 紅藍卡 白卡 CDC

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