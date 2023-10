10月12日(週四):

● 池坊花道示範表演會

由京都池坊高階教授野田示範

10月12日(週四) 上午11時至下午1時

主辦: 紐約布朗士植物園 /國際插花協會

https://ikebanany_NYBG_2023_demo.eventbrite.com

● New York City Wine & Food Festival

紐約市 美酒美食節(線下)

10月12日(週四)至10月15日

主辦:Capital One

https://nycwff.org/

● AAFE Immigration Workshop

亞平會移民工作坊-N-600, 申請公民證(線下)

10月12日(週四)下午5點至6點

主辦:亞洲人平等會

https://www.aafe.org/events/

10月13日(週五):

● FREE Taichi Kungfu Fan w. Sunny

和曾老師學太極功夫扇(線下)

10月13日(週五)下午3點15分至4點15分

主辦:啟揚活動中心

https://glownyc.org/event/taichi-kungfu-fan-10-13-2023/

● AAFE Housing Workshops

亞平會住房研討會-出租相關(線上)

10月13日(週五)下午4點至5點

主辦:亞洲人平等會

https://us06web.zoom.us/j/82917107118?pwd=Uk5OVGtFc3F4b3BKQTUxQmk5ZDI6UT09

10月14日(週六):

● The Rise of the Jack O'Lanterns

長島 大型萬聖節 南瓜燈展(線下)

10月14日(週六)至10月30日

主辦:RISE of the Jack O'Lanterns

https://jackolanterns.com/

10月15日(週日):

● De Yun She Global Tour-New York

德雲社北美巡演-紐約場(線下)

10月15日(週日)晚上7點半

主辦:德雲社、林肯中心

https://donyc.com/events/2023/10/15/de-yun-she-global-tour-tickets