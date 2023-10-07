金神大賭場連續六年被10Best評為「最佳賭場酒店」

金神賭場的天空塔 (Sky Tower) 及地球塔 (Earth Tower) 酒店。

連續第六年，金神大賭場被 美國日報USA TODAY 旗下 10Best 讀者選擇大獎評為「最佳賭場酒店」。自2013年該獎項設立以來，金神大賭場贏得「最佳賭場酒店」類別評選的次數比其他提名者都要多。金神大賭場的獎勵計畫 Momentum ，也在「最佳玩家俱樂部」類別排名第二。

USA TODAY 10Best 讀者選擇大獎的所有提名都由相關專家小組挑選，成員包括USA Today和10Best.com的編輯、專業撰稿人，以及這兩個媒體機構和甘尼特企業的相關人士。投票 於今年夏季在10Best.com線上舉行，平均每月有500萬個訪問者。10Best.com為美國日報(US TODAY)旗下為用戶提供原創、公正、經驗豐富旅行資訊網站，包括美國和世界各地熱門目的地的頂級景點、觀光 活動和餐廳信息。網站的獨特之處在於由當地旅遊專家組成團隊：一個旅遊經驗豐富以及受過良好教育的群體，不僅在自己的領域、就連在他們的城市也是專家，而且品味很挑剔。這些本土專家就生活在他們所寫的城市裡，因此資訊會經常更新。

「我們非常榮幸能連續第六年被評為最佳賭場酒店」，金神大賭場總裁兼總經理 Jeff Hamilton 表示，「我們致力於提供無與倫比的款待服務、世界一流的設施，以及獨特高端的客戶體驗，並為此感到十分自豪。我們也很高興看到Momentum被評為全美最佳玩家俱樂部之一，剛好碰上了我們準備為該會員獎勵計劃慶祝十週年的好時候。」

金神大賭場的天空塔 (Sky Tower) 及地球塔 (Earth Tower) 總共擁有近1,600間寬敞且優雅的客房，以及超過200間套房。所有入住金神大賭場的客人都可以享用兩個健身 中心、客房服務、泳池、一個提供季節性出租小屋的戶外露臺、泰晤士河 (Thames River) 一覽無遺的美景、以及金神大賭場的招牌水療和美容沙龍 Mandara Spa，在兩座塔樓都有分店。Momentum是金神的免費獎勵計畫，給出的騰鑽消費點數能用於世界一流的餐飲、高端品牌購物、酒店住宿、水療療程、合作夥伴優惠以及更多。客人可以在賭場內的任何Player's Club櫃檯登記加入Momentum計畫。 Momentum 的10週年里程碑紀念將於2023年10月熱烈慶祝，屆時將提供獨家折扣、贈品等活動。詳情可訪問金神大賭場網站。

隸屬於金神娛樂集團，金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。金神大賭場 坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館 、古董店和海濱 僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤，在 YouTube 上觀看影片，在 Snapchat 上查找用戶名 MoheganSun 關注。