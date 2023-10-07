我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

金神大賭場連續六年被10Best評為「最佳賭場酒店」

紐約訊
金神賭場的天空塔 (Sky Tower) 及地球塔 (Earth Tower) 酒店。
金神賭場的天空塔 (Sky Tower) 及地球塔 (Earth Tower) 酒店。

連續第六年，金神大賭場被 美國日報USA TODAY 旗下 10Best 讀者選擇大獎評為「最佳賭場酒店」。自2013年該獎項設立以來，金神大賭場贏得「最佳賭場酒店」類別評選的次數比其他提名者都要多。金神大賭場的獎勵計畫 Momentum ，也在「最佳玩家俱樂部」類別排名第二。

USA TODAY 10Best 讀者選擇大獎的所有提名都由相關專家小組挑選，成員包括USA Today和10Best.com的編輯、專業撰稿人，以及這兩個媒體機構和甘尼特企業的相關人士。投票於今年夏季在10Best.com線上舉行，平均每月有500萬個訪問者。10Best.com為美國日報(US TODAY)旗下為用戶提供原創、公正、經驗豐富旅行資訊網站，包括美國和世界各地熱門目的地的頂級景點、觀光活動和餐廳信息。網站的獨特之處在於由當地旅遊專家組成團隊：一個旅遊經驗豐富以及受過良好教育的群體，不僅在自己的領域、就連在他們的城市也是專家，而且品味很挑剔。這些本土專家就生活在他們所寫的城市裡，因此資訊會經常更新。

「我們非常榮幸能連續第六年被評為最佳賭場酒店」，金神大賭場總裁兼總經理 Jeff Hamilton 表示，「我們致力於提供無與倫比的款待服務、世界一流的設施，以及獨特高端的客戶體驗，並為此感到十分自豪。我們也很高興看到Momentum被評為全美最佳玩家俱樂部之一，剛好碰上了我們準備為該會員獎勵計劃慶祝十週年的好時候。」

金神大賭場的天空塔 (Sky Tower) 及地球塔 (Earth Tower) 總共擁有近1,600間寬敞且優雅的客房，以及超過200間套房。所有入住金神大賭場的客人都可以享用兩個健身中心、客房服務、泳池、一個提供季節性出租小屋的戶外露臺、泰晤士河 (Thames River) 一覽無遺的美景、以及金神大賭場的招牌水療和美容沙龍 Mandara Spa，在兩座塔樓都有分店。Momentum是金神的免費獎勵計畫，給出的騰鑽消費點數能用於世界一流的餐飲、高端品牌購物、酒店住宿、水療療程、合作夥伴優惠以及更多。客人可以在賭場內的任何Player's Club櫃檯登記加入Momentum計畫。 Momentum 的10週年里程碑紀念將於2023年10月熱烈慶祝，屆時將提供獨家折扣、贈品等活動。詳情可訪問金神大賭場網站。

隸屬於金神娛樂集團，金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光點之一。金神大賭場 坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、古董店和海濱 僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入，透過 @mohegansun 在 X 和 Instagram 追蹤，在 YouTube 上觀看影片，在 Snapchat 上查找用戶名 MoheganSun 關注。

連續第六年，金神大賭場被美國日報旗下10Best 讀者選擇大獎評為「最佳賭場酒店...
連續第六年，金神大賭場被美國日報旗下10Best 讀者選擇大獎評為「最佳賭場酒店」。

觀光 健身 投票 博物館

上一則

「我家的神奇廚房」美國味全兒童繪畫比賽再次登場 收件截止至11/8

下一則

紐約市長投書／未來10年 打造人人住得起的紐約市

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
(截取自納蘇郡警局影片)

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

2023-10-05 16:28
警員、市樓宇局專員上門執法。(讀者提供)

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

2023-10-06 07:12

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞