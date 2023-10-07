紐約百人精英協會 呼籲改變紐約州無保釋金法案

對於上個月24日晚在法拉盛 街頭發生的械鬥案件，紐約百人精英會呼籲：加強社區治安，改變紐約州 無保釋金法案，支持員警執法維護治安。

紐約百人精英會眾議員 候選人王紹權醫生表示，這次非單一事件的發生，再次震驚我們這一向繁榮安全的社區。法拉盛近年來不但眼見犯罪率直直攀升，街道上充滿大麻 煙味，垃垃滿地，遊民也到處可見。這起事件不僅讓我們對社區安全的無力感加深，也更讓我們看到一個安全的環境對商業能繁榮的發展的重要性。王醫生說：因為州的立法讓犯輕罪的罪犯可以不用保釋金就可以離開警局，員警相對的也會產生無力感與挫折感。而讓這些輕罪者在街上肆意橫行的後果就是容易引發重罪如搶劫，販毒，持械攻擊等。要讓目前的治安得到改善，這個立法必須要立馬進行改革。

每一個市民都值得擁有一個和平、安全的環境。但近期的暴力事件讓我們看到，一些非法活動和犯罪正在快速的侵蝕我們的地區與生活。為此，紐約百人精英會與王紹權醫生呼籲全社區共同努力，增強對社區治安的關注，維護每個市民的安全。

其次，精英會希望政府和有關部門可以加大對“掃黃掃毒”的力度，及時查處違法行為，確保法律的實行和保持街道的乾淨。

最後，紐約百人精英會將積極參與與社區合作，提供一系列的活動和專案，助力社區的健康發展。

由王紹權、白育青、吳祚昱三位社區人士創建的紐約百人精英協會是一個非營利機構，其理念是資源分享、共同創造商業機會、打造一流社區。該機構的目標是為法拉盛商家們創造出安全舒適的經商環境及便利交通，促進商業及社區繁榮；幫助改善社區居民生活環境，完善社區教育、養老配套、出行安全等，為提升社區居民的幸福指數和安全指數而努力並發聲；為社區所有群體服務，豐富社區居民的精神與物質層面，使社區環境更和諧、溫馨、安全。

該協會致力於提升在美華人 的參政意願，並鼓勵華人從政，以提高在美華人的地位。歡迎更多對建設華人社區安全和繁榮有相同理念的有志之士加入協會；聯絡電話：516-713-2299。