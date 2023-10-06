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紅藍卡AEP即將開始， 您做好準備了嗎？

紐約訊

對眾多持聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的人士來說， 從10月15日至12月7日的AEP是每年最重要的時期之一。因為在這個時期選擇的醫療保險計畫將決定您在未來一年可以看什麼醫生，用什麼醫院，吃什麼藥以及將享有何種福利，對您的健康至關重要。所以您需在這段時間詳細瞭解各醫療保險公司提供的計畫， 做出適合身體健康需要的選擇。

紅藍卡包括A， B， C， D四個部分，其中A部分提供醫院等承保，B部分提供醫療等的承保，D部分提供提供處方藥的承保，也稱處方藥計畫。C部分是聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage Plans)則提供A，B部分所有承保，在大部分情況下也提供處方藥的承保。A，B部分由聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Center for Medicare and Medicaid Services, 簡稱CMS)提供承保。稱為傳統聯邦醫療保險。C和D則是由和CMS簽有合同的私人醫療保險公司提供，但各保險公司所提供的承保內容各有不同，適應不同人群需求。

紅藍卡持有者可選擇使用傳統聯邦醫療保險，另加入處方藥計畫。或選擇加入一個聯邦醫療保險優勢計畫。前者無特定的醫生網路，但在使用醫療承保時，要支付20% 共同保險，且這費用沒有上限。為支付這20% 共同保險以及其他額外費用，有的民眾會購買聯邦醫療補充計畫來支付這些費用。加入聯邦醫療保險優勢計畫大部分需要民眾使用特定網路，但支付的醫療共付費用較低或免費，而且有年度最高自付額限制。 另外優勢計畫也提供傳統聯邦醫療保險沒有的牙科、眼科、助聽器以及OTC等額外福利。

一般情況下，紅藍卡持有者在參加一個私人保險公司的優勢計畫之後，每年只有在AEP期間才能進行選擇，轉入另一個優勢計畫。他們也可回歸傳統聯邦醫療保險，參加處方藥計畫或再添加聯邦醫療保險補充計畫。所以把握這一年一度的機會非常重要。私人醫療保險公司通常也會根據情況變化，每年進行醫生和醫院網路， 藥物承保，以及額外福利等的更改。民眾就算不打算更換保險計畫， 也需要對現有的計畫進行審核，確保自己想要看的醫生， 要去的醫院以及所吃的藥物還在承保範圍之內。

由世界日報主辦, 第一保健贊助的2024紅藍卡開放投保期（AEP）介紹會將於10月28日下午2時在法拉盛喜來登酒店7樓舉行，歡迎有興趣的民眾前往參加。介紹會邀請前社安局社區聯絡員黃玉霞全面介紹AEP相關資訊，還將提供2024年最新資訊，為紅藍卡新手答疑解惑。活動地址是法拉盛39大道135-20號7樓，報名電話：718-746-8889轉213，線上報名：https://bit.ly/aep1028

聯邦醫療保險 紅藍卡 福利

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