健信醫保CenterLight 中秋節慶祝會

健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut (前排中)、高級副總裁Shaun Ruskin (前排左二)、亞裔社區部副總裁蒙合意 Amy Mung (前排右二)率各部門主管在九月二十七日親臨格蘭街中心祝賀會員中秋快樂。

CenterLight Healthcare PACE健信醫保 於九月二十五日至九月二十八日，分別在布魯克林、法拉盛 、曼哈頓 格蘭街、威徹斯特郡的PACE 中心舉行中秋節慶祝會，與廣大會員同樂。CenterLight Healthcare PACE健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut、高級副總裁Shaun Ruskin、首席醫療長Ziad Farah醫師等率各部門主管在九月二十七日親臨格蘭街中心祝賀會員們中秋快樂。

健信醫保總裁兼首席執行官 Tara Buonocore-Rut 強調健信醫保PACE 計劃宗旨是在紐約社區不同的種族及文化提供專業的全面醫療護理計劃。健信醫保在去年特設一個華人服務部門，位於華埠 格蘭街375號 PACE 中心，以便民眾咨詢醫療相關的問題。高級副總裁Shaun Ruskin高興地表示健信醫保的參保會員人數穩定增長，特別是華籍會員。我們會繼續傾聽社區及會員的意見，與社區及醫療機構合作從而不斷地改善服務。亞裔 社區部副總裁蒙合意 Amy Mung 歡迎U.S. Department of Homeland Security國土安全調查局紐約社區外展官員 Hazina Alladin到場出席。Hazina代表負責紐約國土安全調查的官員Ivan J. Arvelo介紹：「紐約國土安全局致力於履行其使命，保護我們社區，特別是老年人社群。我們非常榮幸與CenterLight Healthcare PACE健信醫保合作，一起分享我們對增強社區安全的堅定承諾。」蒙合意護士特別感謝健信醫保Tara Buonocore-Rut，CEO對華裔健康教育的支持和恭喜她獲得「2023年Herald LI- Excellence in Healthcare Award的傑出領導獎」。健信醫保團隊更贈送鮮花祝賀她在醫療服務領域作出卓越的貢獻。

當日節目豐富，首先由健信醫保物理治療師帶領全體會員一起做坐式瑜伽。接著有團隊歌舞表演，最精彩的是由健信會員的集體獻唱，氣氛非常活躍。慶祝會於下午1時午餐後圓滿結束，與會會員及嘉賓都獲贈小禮物。蒙副總裁及全體員工祝各位中秋節快樂，人月團圓。

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