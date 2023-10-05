福山陵燄峰花園觀音寶塔 10/8素食燒烤健走會

紐約州 風水寶地---福山陵燄峰花園慶祝開發15年及靈寶塔啟用週年，特舉辦一系列活動如下：10月8日素食燒烤、上山健走、風水寶地介紹；訂於10月8日早8點30分在北方大道台灣會館前集合。機會難得，名額有限，意者速洽。請即早與Jason吳連絡，電話9172382120，以參觀福地為優先。

燄峰花園風水寶地北有高山、前有廣闊明堂、三層水順弓環繞、東有青龍山、西有白虎嶺、朝山重疊綿延百里。寶地座落於圓形群山中，如坐太師椅雄壯威武、四季景色宜人，是美東難得一見的旺丁、旺財、又旺官的風水福地。在這秋高氣爽的季節，來此靈山一遊，實是賞心悅目、舒展身心的活動。福山陵燄峰花園觀音寶塔設計之初就特別聘請多位風水大師勘察規劃、設計、陵園山下建有大殿，內供菩薩，可保逝者亡魂安穩，早登極樂，墓碑的合理擺放，園道綠化自然遮掩，完全乎合我們中華名族的傳統擇墓的理念，是紐約地區唯一華人 地主開發經營的墓園:土葬和骨灰入塔，完全按照中國傳統習俗，福佑後代子孫，經過多位勘輿大師認證，堪稱是美東難得一見之寶地。

福山陵燄峰花園觀音寶塔，內含10穴蘊藏天地靈氣。室內靈寶塔由台灣知名公司規劃設計，採用上等觀音琉璃面版，是紐約第一座五星級琉璃靈寶塔位。2400英畝、湖水、溪流、池塘三層水弓環繞，極佳之朝天螺格局；花園座落於半山，朝山重疊三面山青龍白虎朱雀玄，武排列完美，座北朝南景致如畫，四季面陽磁場極佳；對面(南面)山有情，形似如意，代表事事如意；溪水由西向東流，四季不停，代表龍不出山，永庇佑；後山三層山高寬廣，綿延百里，靠山雄厚，旺家旺財旺子，從山腰處觀看對面案桌，屬旺官寶地，子孫後代將出大官，是美東地區難得一見，有山有水天然風水寶地陵園。而該寶塔有專門工作人員幫忙挑選吉日，安葬，合理的墓碑設計，永久的墓地，永久免費管理，並推出各宗教團體、同鄉會等團購。

美國的墓地一經付費就可以無限期地使用。美國墓地的永久安全性，成為華僑家族陵園首選。紐約隨著人口增長，華人地區福地與一般住宅一樣都面臨緊缺，價格也不斷上揚。許多人將購買福地視為另類房地產投資 。該陵園是經過政府批示的正規檔，並有專人講解服務並常年開放(墓園內有專為一貫道專屬的福地供道親參觀選用)。

福山陵燄峰花園觀音寶塔距離紐約市 1小時30分，臨近Woodbury Mall、Lego Land、 Kartrite Resort Indoor Water Park，附近還有多個蘋果園，平時星期六、日有專車接送參觀，專人講解服務，歡迎各宗教團體同鄉會等團購，詳情請上網http://www.heavendaotemple.org/ 或電洽:Sunny347.610.3906 Jason 917.238.2120。