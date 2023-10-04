親情健保暨莫利納健保 華埠社區服務中心啟用

紐約親情健保暨莫利納健保的華埠社區服務中心日前舉行盛大的啟用儀式。

紐約親情健保 暨莫利納健保（Affinity by Molina Healthcare）的華埠 社區服務中心日前舉行啟用典禮，在鑼鼓喧天的熱鬧氣氛中揭開序幕。該公司請到曼哈頓 第一選區市議員馬泰以及眾多社區領袖聯袂剪綵，場面隆重盛大。

上述典禮由莫利納健保首席營運長瑪莉．辛漢（Mary Shinham）以及市場與會員部副總裁蘇格拉底．詹姆涅茲（Socrates Jimenez）主持剪綵並致辭。受邀一道剪綵的嘉賓尚有馬泰市議員，民主黨第65選區領袖於金山，華埠共同發展機構暨華埠商改區行政總監陳作舟，美國福建同鄉會總顧問陳鍵鎔，美國紐約三江慈善公所主席包榮剛，美國上海總商會共同主席吳愷、美國上海聯誼會會長應霞芬以及富邦基金會創辦人傅先清夫婦等。

紐約州莫利納健保首席執行長傑克．史蒂文生（Jack Stephenson）說，新開的華埠社區服務中心以曼哈頓下東城社區為主要服務地區，聘請多語言人員服務多元文化社區，協助居民尋求他們最需要最關心的服務。史蒂文生執行長並透露，自2016年起，紐約莫利納健保提供州府撥款、品質優異的健保服務，包括白卡（Mediaid）、紅藍卡（Medicare）、政府醫療保險 、健康與恢復計畫（Health & Recovery Plan，簡稱HARP）、基本計畫（Essential Plan）以及長照護理等，同時也提供會員疾病防治教材及其他關鍵主題的教材給會員。

史蒂文生執行長還說，莫利納是上市公司，在財富500強公司中排名第155位，於2021年收購親情健保，繼續提供服務給紐約市各行政區和長島納蘇郡與蘇福克郡以及紐約上州 橙郡與洛克蘭郡的會員。直到2023年6月30日為止，莫利納健保服務美國19個州的大約520萬會員。

親情健保暨莫利納健保華埠社區服務中心地址： 曼哈頓區東百老匯30號（每週二與四日間9-5時營業）、皇后區法拉盛緬街41-46號( 每週一至六，日間8:30-5時 )、布碌崙區日落公園八大道5221號(每週一至五，日間8:30-5時)。