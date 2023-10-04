慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

2022年慶祝中華民國111年雙十國慶，大紐約僑胞界熱情參與。

大紐約皇后區 僑界慶祝中華民國 112年雙十國慶，將於2023年10月7日(週六)在法拉盛 20小學舉行的升旗典禮及慶祝大會，現場有旗隊、儀隊及多項精采表演，今年主題為「普天歡騰、國運昌隆」，為團結社區的凝聚力和熱情的和協力，亦為關懷和回饋社區，歡迎各界踴躍參加！

大紐約皇后區已超過30餘年的僑界慶祝中華民國雙十國慶活動，每年吸引大批僑團代表、民選官員、青年領袖及社區達參與，每年的升旗典禮活動吸引了上百近千人參加。本次雙十國慶慶祝活動將於10月7日上午9時30分至下午3時，地點在法拉盛20小學；地址：142-30 Barclay Ave., Flushing, NY 11355；升旗典禮為上午9時30分至10時45分於室外籃球場舉行；慶祝大會則在10時45分至中午12時於20小學禮堂舉辦。為方便外州及因故不能到場的僑胞共同慶賀，本次雙十國慶將聯合僑委會紐約僑教中心於臉書 上進行現場實況轉播，有興趣的民眾請前往網頁https://www.facebook .com/ocac.newyork/觀看。由於20小學體育館內部工程未能如期完工，所以原訂園遊會無法依安排舉行，但，每位參加的僑胞於慶祝大會後贈送點心一份！名額有限，請早洽詢，先到先得。

今年活動一如往，有護旗儀隊及多項表演，會中全場在眾人合唱美國國歌與中華民國國歌後，美國星條旗與代表中華民國以三民主義肇建之初衷的象徵自由、平等、博愛之精神的青天白日滿地紅國旗緩緩升起，展現出不分顏色、黨派及立場，團結所有熱愛中華民國的僑民，以和諧心情共同慶祝雙十國慶的年度僑胞大團結的歡欣之日，這年度的活動，也是週末全家可借著在場新老僑民親友們細述歷史之下參與慶祝大會，並欣賞現場各種表現代和傳統中華文化的表演（節目因天時和人為情況，或許會有臨時更動），讓僑胞在異鄉感受中華文化且一起同樂。

大紐約皇后區已超過30餘年的僑界慶祝中華民國雙十國慶活動，每年吸引大批僑團代表、民選官員、青年領袖及社區達參與。歡迎各界閣家前往。