御寶閣紐約東方古董藝術品寶庫 帶您感受東方文化的魅力

「御寶閣」近百年老店專營東方古董藝術品。

在紐約曼哈頓 的喧囂中，有一間靜謐的小店，名為「御寶閣」。這是一家由兩代經營的中國古董藝術品的寶藏，裡面的藏品琳琅滿目，讓人目不暇接。「御寶閣」的藏品涵蓋了中國古代藝術的各個方面，從古董傢具、瓷器、木雕、青銅器、玉器到高級翡翠，應有盡有。陳先生夫婦多年的經營並精心挑選了每件藏品，力求為顧客提供最優質的收藏品。「御寶閣」是紐約古董藝術愛好者的必去之地。在這裡，您可以探索中國古董藝術的寶藏，感受東方文化的魅力。

在「御寶閣」裡，您可以看到許多罕見的高端古董藝術品，如古陶器、青銅器、玉器、字畫、以及各朝代的瓶器、佛像等。有些都是博物館 或拍賣 會上才能見到的珍寶，在這裡你可以親眼觀賞，親手觸摸，並感受它們的質感和氣息。「御寶閣」的負責人陳先生對每件藏品都瞭如指掌如數家珍，每次客戶光臨他都會為顧客詳細介紹每件藏品的歷史和故事，讓顧客更加瞭解它們的價值和意義。陳先生還會提供專業的鑑定和保養服務，讓顧客可以放心收藏。陳先生表示「御寶閣」的宗旨是讓中國古董藝術走進普通人的生活，讓更多人欣賞和收藏東方文化的精華。陳先生夫婦希望通過「御寶閣」，讓更多的人了解中國古代藝術的魅力，並將這份文化傳承下去。

「御寶閣」不僅是一家古董藝術品商店，更是中國傳統文化和藝術的傳播中心和文化交流的平台。陳先生和他的團隊致力於讓中國古董藝術品走進普通人的生活，讓更多人欣賞和收藏東方文化的精華。他總是提醒新進收藏圈的朋友，寧願買一件好的物件也不要買十件便宜的贗品，要多看，多學，多聽，多交流才會提升自身的眼力，讓收藏變的更加的有趣。

在「御寶閣」眾多的藏品中，值得一提的是陳先生夫婦多年收藏的玉器類藏品，他們店中收藏的上等精美的翡翠，都是經過嚴格鑒定和證書保證的。翡翠是自然界經過億萬年形成的稀有玉石，可幫助調整人體機能，所謂「人養玉玉養人」就是這個道理，因為玉石中含有人體所需的微元素，可幫助滋養身體，促進人體血液循環。好的玉石凝聚了宇宙精華，具有極高的靈性和美感。女性長期佩戴翡翠飾品，不僅可以擋災辟邪，養氣安神，還可以增加氣質和魅力。因此，翡翠被稱作「玉中之王」，是女性最愛的飾品之一。

如果您對東方古董有興趣，或者想要感受它們的魅力，歡迎隨時來電或親臨「御寶閣」，你一定會有意想不到的收穫。「御寶閣」地址：165 E87 St, NY 10128.諮詢電話：212-360-0427。手機：631-948-8396。電子郵箱：[email protected]